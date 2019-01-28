История гостиницы «Астория» в Уфе

Примечательное здание на центральной улице Уфы, выстроенное в 1895 году, задумывалось как доходный дом, но вскоре было переоборудовано в гостиницу, получившую название «Астория».



Трехэтажное сооружение, выполненное с заметным изяществом, представляло пример начавшего утверждаться по всей России стиля модерн. Оно сохранило свои архитектурно-художественные особенности и до наших дней.



На фасаде с двух сторон четко обозначены устремленные вверх остекленные лестничные клетки. Они устроены над входами в здание гостиницы. Фасад состоит из пяти секций, которые отделены друг от друга богато декорированными столбами. В каждой сгруппированы по три оконных проема, плавно завершенные в виде растянутых арочных элементов. Два широких окна при этом обрамляют находящийся между ними проем узкого окна, которое становится осью всей композиции. Особую торжественность здание приобрело после последнего капитального ремонта, проведенного в 90-е годы и внутренней реконструкции. Тогда же появились мансарды.



Обладающее индивидуальностью в архитектурном решении здание пережило радикальную попытку посягнуть на целостность и неповторимость его эстетических характеристик. В 1932 году городские власти задумали осуществить пристрой, выходящий на две улицы – Карла Маркса и Коммунистическую. С превращением Уфы в крупный индустриальный и культурный центр мест в гостиницах стало не хватать.

Радмир ЯНГИРОВ.

Проект расширения поручили исполнить молодому уфимскому архитектору В.О. Вайднеру. Как зодчий он формировался со студенческой скамьи в традициях авангардного стиля конструктивизм и предложил возведение пристроя в короткие сроки и при наименьших затратах. Чертежи на кальке, которые хранятся в Центральном государственном историческом архиве РБ, позволяют представить, как пострадал бы при реализации его замысла первоначальный облик здания. Гостинице грозило вытеснение совершенно негармонирующим и аскетично решенным трехэтажным сооружением, плоские стены которого имели лишь одну выразительную деталь – перфорированность геометрическими оконными проемами. Крыша новых корпусов устраивалась как ровная площадка.Это не могло гарантировать сбережения художественного решения исторического здания, а в целом пристрой подавлял бы его своими объемами и лишенными художественной выразительности фасадами. При этом пристраиваемая часть здания, которую предполагалось воздвигнуть на фундаментах двух прилегающих к «Астории» двухэтажных зданий окончательно мог лишить горожан возможности воспринимать сразу два интересных объекта застройки, придающих улицам в наши дни неординарность и особый колорит. Чрезмерно непропорционально велик мог оказаться корпус со стороны улицы Коммунистической, совершенно сместив заложенные в первоначальную планировку пропорции. Хорошо, что планам зодчего не суждено было сбыться.В процессе подготовительных работ по застройке центральных улиц образовался пустырь. В постперестроечные годы его отгородили глухим забором, установив двое металлических ворот, у которых выставили круглосуточную охрану. В глубине двора выросло административно-представительское здание для руководства башкирского ТЭКа.В 1940 году в столице республики возвели новую, самую большую в то время по количеству номеров гостиницу «Башкирия», а в помещении «Астории» разместили горком ВКП (б) и Исполком городского Совета. На втором и третьем этажах устроили просторный зал заседаний и кабинет партийного просвещения с библиотекой и читальным залом. Номера гостиницы превратили в кабинеты для работников аппарата.После объединения Уфы и Черниковска на проспекте Октября в 1958 году возвели пятиэтажное здание для размещения главных органов управления городом. В освободившемся помещении на Карла Маркса после очередной реконструкции вновь начала работать гостиница, которая какое-то время называлась «Уфа», а впоследствии ей вернули старое название.