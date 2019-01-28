Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » История гостиницы «Астория» в Уфе

История гостиницы «Астория» в Уфе

Добавлено: 28.01.19
Просмотров: 41
Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: История города Уфы
Комментарии (0)
История гостиницы «Астория» в Уфе

Примечательное здание на центральной улице Уфы, выстроенное в 1895 году, задумывалось как доходный дом, но вскоре было переоборудовано в гостиницу, получившую название «Астория». 
 
Трехэтажное сооружение, выполненное с заметным изяществом, представляло пример начавшего утверждаться по всей России стиля модерн. Оно сохранило свои архитектурно-художественные особенности и до наших дней. 
 
На фасаде с двух сторон четко обозначены устремленные вверх остекленные лестничные клетки. Они устроены над входами в здание гостиницы. Фасад состоит из пяти секций, которые отделены друг от друга богато декорированными столбами. В каждой сгруппированы по три оконных проема, плавно завершенные в виде растянутых арочных элементов. Два широких окна при этом обрамляют находящийся между ними проем узкого окна, которое становится осью всей композиции. Особую торжественность здание приобрело после последнего капитального ремонта, проведенного в 90-е годы и внутренней реконструкции. Тогда же появились мансарды. 
 
Обладающее индивидуальностью в архитектурном решении здание пережило радикальную попытку посягнуть на целостность и неповторимость его эстетических характеристик. В 1932 году городские власти задумали осуществить пристрой, выходящий на две улицы – Карла Маркса и Коммунистическую. С превращением Уфы в крупный индустриальный и культурный центр мест в гостиницах стало не хватать.  

История улицы Первомайская в Уфе

Читайте также:

История улицы Первомайская в Уфе
Проект расширения поручили исполнить молодому уфимскому архитектору В.О. Вайднеру. Как зодчий он формировался со студенческой скамьи в традициях авангардного стиля конструктивизм и предложил возведение пристроя в короткие сроки и при наименьших затратах. Чертежи на кальке, которые хранятся в Центральном государственном историческом архиве РБ, позволяют представить, как пострадал бы при реализации его замысла первоначальный облик здания. Гостинице грозило вытеснение совершенно негармонирующим и аскетично решенным трехэтажным сооружением, плоские стены которого имели лишь одну выразительную деталь – перфорированность геометрическими оконными проемами. Крыша новых корпусов устраивалась как ровная площадка. 
 
Это не могло гарантировать сбережения художественного решения исторического здания, а в целом пристрой подавлял бы его своими объемами и лишенными художественной выразительности фасадами. При этом пристраиваемая часть здания, которую предполагалось воздвигнуть на фундаментах двух прилегающих к «Астории» двухэтажных зданий окончательно мог лишить горожан возможности воспринимать сразу два интересных объекта застройки, придающих улицам в наши дни неординарность и особый колорит. Чрезмерно непропорционально велик мог оказаться корпус со стороны улицы Коммунистической, совершенно сместив заложенные в первоначальную планировку пропорции. Хорошо, что планам зодчего не суждено было сбыться. 
 
В процессе подготовительных работ по застройке центральных улиц образовался пустырь. В постперестроечные годы его отгородили глухим забором, установив двое металлических ворот, у которых выставили круглосуточную охрану. В глубине двора выросло административно-представительское здание для руководства башкирского ТЭКа. 
 
В 1940 году в столице республики возвели новую, самую большую в то время по количеству номеров гостиницу «Башкирия», а в помещении «Астории» разместили горком ВКП (б) и Исполком городского Совета. На втором и третьем этажах устроили просторный зал заседаний и кабинет партийного просвещения с библиотекой и читальным залом. Номера гостиницы превратили в кабинеты для работников аппарата. 
 
После объединения Уфы и Черниковска на проспекте Октября в 1958 году возвели пятиэтажное здание для размещения главных органов управления городом. В освободившемся помещении на Карла Маркса после очередной реконструкции вновь начала работать гостиница, которая какое-то время называлась «Уфа», а впоследствии ей вернули старое название.  
Радмир ЯНГИРОВ.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Зианчуринском районе бывший глава сельсовета реализовал здание администрации и купил себе BMW
Происшествия
В Зианчуринском районе бывший глава сельсовета реализовал здание администрации и купил себе BMW
Первые кинотеатры (электротеатры) в Уфе и Башкирии
Это интересно
Первые кинотеатры (электротеатры) в Уфе и Башкирии
В Белорецке руководителя Дворца культуры оштрафовали за ремонт здания
Происшествия
В Белорецке руководителя Дворца культуры оштрафовали за ремонт здания
В Уфимском Инорсе появятся новые детский сад и школа
Общество
В Уфимском Инорсе появятся новые детский сад и школа
В Дюртюлях началось строительство детской поликлиники
Общество
В Дюртюлях началось строительство детской поликлиники
В Уфе во время ливня вновь затопило здание Росреестра
Общество
В Уфе во время ливня вновь затопило здание Росреестра
В Нефтекамске во время урагана из окна многоэтажки выпал мужчина
Общество
В Нефтекамске во время урагана из окна многоэтажки выпал мужчина
В здание банка в Уфе врезался автолюбитель
Общество / Происшествия
В здание банка в Уфе врезался автолюбитель
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: