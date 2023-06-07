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В Уфе в ДТП с «ГАЗелью» пострадал 19-летний мотоциклист

В Уфе в ДТП с «ГАЗелью» пострадал 19-летний мотоциклист

09:02, 07 июн 2023

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в понедельник, 5 июня, в микр-не Черниковка в городе Уфа, пострадал 19-летний водитель мотоцикла. Информацию об этом инциденте сообщили представители пресс-центра городской ГИБДД.

ДТП произошло возле дома №32 на ул. Комарова. Водитель мотоцикла марки "ИЖ Юпитер" столкнулся с автомобилем марки "ГАЗ", двигавшимся в том же направлении. В результате происшествия парень получил различные травмы и был госпитализирован.

Инспекторы приступили к расследованию данного инцидента.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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