В Уфе в ДТП с «ГАЗелью» пострадал 19-летний мотоциклист

09:02, 07 июн 2023

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в понедельник, 5 июня, в микр-не Черниковка в городе Уфа, пострадал 19-летний водитель мотоцикла. Информацию об этом инциденте сообщили представители пресс-центра городской ГИБДД.



ДТП произошло возле дома №32 на ул. Комарова. Водитель мотоцикла марки "ИЖ Юпитер" столкнулся с автомобилем марки "ГАЗ", двигавшимся в том же направлении. В результате происшествия парень получил различные травмы и был госпитализирован.



Инспекторы приступили к расследованию данного инцидента.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ