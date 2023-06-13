38-летний мотоциклист из Уфы пострадал в ДТП

11:09, 13 июн 2023

В Уфе в прошедшее воскресенье произошла авария между водителями иномарки и мотоцикла.



39-летняя владелица "Шкоды Рапид", двигаясь по пр-ту Октября при повороте совершила столкновение с мотоциклом марки "Сузуки", двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП 38-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы.



Оказалось, что байк не был зарегистрирован, а у водителя отсутствовало удостоверение на право управления.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе внедорожник влетел в жилой дом и перевернулся: пострадали 4 человека



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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ