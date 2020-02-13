Как создавался Башпотребсоюз

В 1916 году общества потребителей объединились. 20 марта состоялся первый съезд учредителей Уфимского товарищества кооперативов. Учредительный договор об образовании товарищества кооперативов подписали 30 потребительских обществ. В учредительном договоре была определена цель: совместные закупки и сбыт товаров, взаимная информация о конъюнктуре рынка. Каждый член товарищества обязан был заплатить взносы: вступительный - 10 рублей, паевой - 50 рублей и произвести 5-процентное отчисление от собственного паевого капитала.





Был установлен такой порядок распределения чистой прибыли: 6% от всей суммы зачислялось на паевой капитал; из оставшейся суммы, принимаемой за 100%, 30% направлялось в запасной капитал, 40% распределялось между членами товарищества, 30% использовалось по усмотрению собрания уполномоченных.









Правление союза открывает свои склады на Верхне-Торговой площади в Уфе, нанимаются необходимые работники, оборудуется помещение конторы.Работа потребительской кооперации была вынуждено подчинена контролю государственных продовольственных органов. Потребкооперация использовалась как технический аппарат для заготовки и распределения продуктов питания и других товаров.В 1921 году (в период голода в республике) потребительская кооперация организовала товарообмен между городом и деревней, повела борьбу с частным капиталом в торговле. Разруха в промышленности и невиданный голод заставляли искать доступные формы организации производства и обмена на хлеб. Создается большая сеть промысловых артелей.В период с апреля 1921 года по май 1924 года потребительская кооперация из полной зависимости от государственной экономической помощи и опеки переходит к полузависимому положению. Наряду с обязательным членством вводится добровольное членство.В результате объединения Уфимской губернии и Малой Башкирии в августе -сентябре 1922года в республике был создан объединенный Башпотребсоюз.На Всебашкирском съезде уполномоченных потребительской кооперации (26 февраля - 2 марта 1923 года) объединенный Башцентросоюз был организован в Башсоюз - Башкирский союз потребительских обществ.Численность пайщиков на 1 октября 1928 года была 200704 человека, паевой фонд 1413, 8 тыс. рублей.Для получения дополнительных ресурсов продовольствия потребкооперация организует подсобные хозяйства, начинает заниматься общественным питанием.Выпечкой хлеба потребкооперация начала заниматься в 1931 году. В октябре 1931 года Уфимский центральный рабочий кооператив принял в эксплуатацию хлебозавод мощностью 45тонн в сутки. В 1932 году велось строительство хлебозавода суточной мощностью 30 тонн в Белорецке. Также планировалось использовать 50 тыс. рублей пайщиков для строительства пекарен в совхозах.Велась работа по укреплению материальо-технической базы. Если в 1927-1928 годах сумма капиталовложений составила 158 тыс. руб., о в 1929-1932 годах затраты по капитальным вложениям были 10726, 9 тыс. рублей. Более половины всех капвложений направлялось на создание подсобных хозяйств потребкооперации.Взамен многолавочной системы повсеместно были созданы районные потребительские общества (райпо) с назначенными заведующими лавками. Непосредственно подчинялись Башсоюзу: 48 райсоюзов, 3 ЦРК, 6 рабкоопов, 5 транспортных потребительских обществ, 8 совхоз-рабкоопов. Райсоюзы объединяли 1190 сельских кооперативов, 15 совхоз-рабкоопов, 4 горпо.Для подготовки кооперативных кадров организуются краткосрочные курсы и школы ликвидации безграмотности, проводится техучеба. Для потребкооперации в Уфе готовит кадры школа кооперативно-торгового ученичества (ППКТУ) и, открытый в 1909 году, как коммерческое училище, промышленно-экономический (с 1929 г. кооперативный) техникум, открывается кооперативный рабфак.В значительных количествах Башсоюз закупает зерно.В годы войны потребкооперация значительно изменила свою работу применительно к условиям военного времени и всю свою деятельность подчинила интересам обеспечения фронта и укрепления тыла Красной Армии.Система Башсоюза мобилизовала свои ресурсы и средства для Армии, изъяла из своего оборота и вложила в Государственные займы 77 млн руб., передала для нужд фронта значительную часть автомобильного и гужевого транспорта, технического обслуживания, часть торгово-складских и производственных предприятий. Проводилась большая работа по сбору теплых вещей и подарков для Красной Армии. На строительство танков и самолетов пайщики внесли более 3750тыс. рублей. Башсоюз выполнял работу по нормированному снабжению населения по карточкам.Башсоюз открыл в районах несколько десятков промкомбинатов. В Уфе было организовано мыловаренное производство, ставшее затем заводом техжирхозтоваров (ныне Уфимский промкомбинат Башпотребсоюза).В 1942 году вновь были организованы подсобные сельские хозяйства.

За годы войны в 1,5 раза сократилось число работников потребкооперации.



В послевоенные годы потребкооперация занимается ремонтом обветшавшей материальной базы. В 1952 году в связи с организацией в Башкирской АССР двух областей (Уфимской и Стерлитамакской) был организован Стерлитамакский облпотребсоюз. Ему были переданы : 24 райпотребсоюза, 1 райпо. 1 межрайрабкооп, 3 межрайбазы, автопредприятие и яйцебаза. Но вскоре Стерлитамакский облпотребсоюз был ликвидирован в связи с ликвидацией области.



В настоящее время Башкирский респотребсоюз объединяет 543 тыс.пайщиков, имеет 5700 магазинов,530 предприятий общественного питания, 267 хлебопекарен, 39 районных хлебокомбинатов, 47 колбасных цехов, 43 цеха по производству кондитерских изделий, 45 цехов по производству безалкогольных напитков, 35 цехов по производству макаронных изделий, цеха по производству консервов, приемно-заготовительные пункты и другие предприятия.

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