Уфимский микрорайон Нижегородка

Местность, самовольно заселенную в 1802 году крестьянами графа Шереметева (выходцами из Нижегородской губернии), назвали Нижегородской слободой, или просто Нижегородкой. Название удачно подчеркивало ее расположение — на низменном месте (нижний город), к западу от центра Уфы. К 1880-м годам здесь поселилось много людей из Уфы, Уфимского и Бирского уездов. Долгое время территория от улицы Никольской (Гафури) до Нижегородки оставалась незастроенной. Александр Гуляев в «Иллюстрированной Уфе» (1914 год) писал: «По внешнему виду своему Нижегородка напоминает большое зажиточное село, постройки которого выглядят гораздо лучше бедных домиков Золотухи».







Нижегородская слобода — крупный промышленный район, где до революции находилось семь кожевенных заводов — П. Колмацкого, А. Карноухова, П. Кобякова, братьев Ягудиных и другие; 10 кирпичных заводов — П. Подашевского, М Лаптева, товарищества «Надежда», И. Шашина. Здесь же работали лесопильный завод М. и А. Медведевых, спичечная фабрика И. Дудорова. Михаил Нестеров описывал катающихся на лошадях в праздничные дни: «…супруги Кобяковы — староверы из пригородной Нижегородки; они там первые богачи. Там у них мыловаренный завод, дом огромный, в два этажа, а при нем «моленка» (моленка — домашняя церковь).













О том, что Нижегородка долгое время сохраняла свою автономию, можно судить хотя бы по тому факту, что в статистическом отчете, опубликованном в книге Н. Гурвича «город Уфа к трехсотлетнему его юбилею» (издание 1887 года) отмечалось, что «Город заключает в себя 149 кварталов, а Нижегородка особо 18 кварталов, домов — 278, мечеть — 1». По третьей однодневной переписи Уфы, состоявшейся 19 апреля 1886 года (первая проводилась в 1864, вторая — в 1879 году), в этой приречной слободке проживало: «…по вероисповеданиям: православного — 832, раскольничьего — 434, римско-католического — 1, магометанского — 424, еврейского — 6 (человек)».Третья соборная мечеть, построенная в 1903 году, располагалась на улице Воздвиженской (Лесопильной). Огромный её минарет был виден даже из Старой Уфы. При мечети находилось медресе (сейчас библиотека). Мечеть закрыли в 1940 году, а здание переоборудовали под школу, сейчас здесь действует школа высшего спортивного мастерства.Иван Златоверховников, делая обзор Уфимской епархии, писал о Крестовоздвиженской церкви в Нижегородской слободе: «Церковь эта деревянная, однопрестольная: построена иждивением местного купца Т.П. Козлова и других жертвователей; освящена Преосвященным Дионисием 22 августа 1893 года». Приход храма был одним из самых больших в Уфе, в 1897 году он состоял из 1202 человек, в том числе 297 старообрядцев. Для борьбы с расколом в русской церкви в октябре 1897 года в Нижегородскую слободу был направлен священник уфимской Сергиевской церкви А. Америков, который провел с прихожанами пять бесед о церкви, антихристах и перстосложении. Крестовоздвиженская церковь оказалась одной из трех уфимских действующих непрерывно до настоящего времени церквей (только в 1930-е годы она закрылась, вновь открылась в годы Великой Отечественной войны).

С открытием в 1956-м постоянного моста через Белую на Оренбургской переправе, и тем более моста в районе Софроновской пристани в начале 1970-х, Нижегородка вновь оказалась в некотором роде в изоляции от города. Ведь до того времени одним из главных въездов в Уфу была Вавиловская переправа, соединявшая нынешнюю улицу Ахметова в Затоне и нижегородскую Трактовую.



Помимо Трактовой, и другие нижегородские улицы носили и носят не менее красноречивые имена: Заливная, Бурлацкая, Кожевенная, Перевалочная, Шерстомойная, ведь когда-то они отражали занятия жителей и природные особенности данного места.

Владимир Буравцов