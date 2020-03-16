Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » История открытия кафе и баров в Уфе

История открытия кафе и баров в Уфе

Добавлено: 16.03.20
Просмотров: 374
Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: История возникновения Уфы
Комментарии (0)
История открытия кафе и баров в Уфе

Согласно историческим справкам и регистрационным данным, в дореволюционное время питейно-едальных заведений в Уфе было много. Так, по адресу Большая Успенская, 45 находилось заведение «Россия», на углу Большой Успенской и Телеграфной (ныне Коммунистическая-Цюрупы) – «Яр», а также на Александровской, 13 – «Эрмитаж».



Эти буфеты и кафе, пожалуй, самые крупные. Кроме них и постоялых дворов, гостиниц, чайных и съестных лавок, в городе была широкая сеть трактиров и так называемых кухмистерских - современные кафетерии. Стандарты предусматривали, что трактир должен находиться на первом этаже, а не в подвале. Занавески на окнах трактиров должны были вывешиваться так, чтобы городовой, проходя мимо, мог проверить порядок в данном заведении. Интересным было то, что раньше владельцы кафе имели право размещать бильярдные столы у себя в трактирах, а граммофоны запрещалось иметь. Дума считала, что трактиры, где проигрывались пластинки на граммофонах, собирают вокруг себя большое количество слушателей, что делает проезд на улицах невозможным.

История строительства Дворца спорта в Уфе

Читайте также:

История строительства Дворца спорта в Уфе
Какие блюда пользовались популярностью?
Согласно данным из «Справочной книжки Уфимской губернии», написанной в 1883 году, наиболее популярными и известными в уфимских гостиницах и столовых были следующие блюда. В столовой при гостинице на Верхней Торговой площади, которая принадлежала купчихе второй гильдии В. Т. Поповой, частенько заказывали постное из стерляди, которое стоило 70 коп., осетрину (60 коп.), а также бутерброды с икрой (10 коп.). В ресторане «Большой Сибирской гостиницы» с конца 1914 года предлагались «ежедневные обеды и ужины из самой лучшей и свежей провизии», то есть уже тогда были разработаны меню «бизнес-ланчей». По соглашению с рестораном о постоянном обслуживании в течение месяца клиентам предлагались существенные скидки. Так, пирожки порционные 6 шт. стоили 30 коп.; пельмени 100 штук – 1 руб.; кофе черный – 10 коп. за стакан; сельтерская – 10 коп. В ресторане можно было приобрести журналы, газеты или сыграть в бильярд. Можно было заказать банкет или арендовать столовые приборы и мебель для организации собственного парадного обеда. Запрещалось употреблять спиртные напитки. Столовая была открыта с 10 часов утра, обеды с 12 до 5 часов.

В 1910 году Дума выделяла ряд улиц, где было запрещено открывать трактиры – аналоги современных баров, продающие крепкие напитки. Таким районом была та часть Уфы, которая расположена между Пушкинской, Александровской, Большой Успенской и Губернаторской (З. Валиди) улицами.



Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Первый цирк в Уфе
Это интересно
Первый цирк в Уфе
Первые кинотеатры (электротеатры) в Уфе и Башкирии
Это интересно
Первые кинотеатры (электротеатры) в Уфе и Башкирии
История создания уфимского стадиона "Труд"
Спорт
История создания уфимского стадиона "Труд"
В деле об изнасиловании дознавателя из Уфы появилось первое видео о возможном алиби одного из полицейских
Общество
В деле об изнасиловании дознавателя из Уфы появилось первое видео о возможном алиби одного из полицейских
В Баймакском районе полицейский избил обвиняемого
Происшествия
В Баймакском районе полицейский избил обвиняемого
Избавляясь от документов, чиновники едва не сожгли гостиницу в Башкирии
Общество
Избавляясь от документов, чиновники едва не сожгли гостиницу в Башкирии
Съемочную группу «Ревизорро» избили в Нижнем Новгороде
Общество / Происшествия
Съемочную группу «Ревизорро» избили в Нижнем Новгороде
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: