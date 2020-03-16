История открытия кафе и баров в Уфе
Согласно историческим справкам и регистрационным данным, в дореволюционное время питейно-едальных заведений в Уфе было много. Так, по адресу Большая Успенская, 45 находилось заведение «Россия», на углу Большой Успенской и Телеграфной (ныне Коммунистическая-Цюрупы) – «Яр», а также на Александровской, 13 – «Эрмитаж».
Эти буфеты и кафе, пожалуй, самые крупные. Кроме них и постоялых дворов, гостиниц, чайных и съестных лавок, в городе была широкая сеть трактиров и так называемых кухмистерских - современные кафетерии. Стандарты предусматривали, что трактир должен находиться на первом этаже, а не в подвале. Занавески на окнах трактиров должны были вывешиваться так, чтобы городовой, проходя мимо, мог проверить порядок в данном заведении. Интересным было то, что раньше владельцы кафе имели право размещать бильярдные столы у себя в трактирах, а граммофоны запрещалось иметь. Дума считала, что трактиры, где проигрывались пластинки на граммофонах, собирают вокруг себя большое количество слушателей, что делает проезд на улицах невозможным.
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Согласно данным из «Справочной книжки Уфимской губернии», написанной в 1883 году, наиболее популярными и известными в уфимских гостиницах и столовых были следующие блюда. В столовой при гостинице на Верхней Торговой площади, которая принадлежала купчихе второй гильдии В. Т. Поповой, частенько заказывали постное из стерляди, которое стоило 70 коп., осетрину (60 коп.), а также бутерброды с икрой (10 коп.). В ресторане «Большой Сибирской гостиницы» с конца 1914 года предлагались «ежедневные обеды и ужины из самой лучшей и свежей провизии», то есть уже тогда были разработаны меню «бизнес-ланчей». По соглашению с рестораном о постоянном обслуживании в течение месяца клиентам предлагались существенные скидки. Так, пирожки порционные 6 шт. стоили 30 коп.; пельмени 100 штук – 1 руб.; кофе черный – 10 коп. за стакан; сельтерская – 10 коп. В ресторане можно было приобрести журналы, газеты или сыграть в бильярд. Можно было заказать банкет или арендовать столовые приборы и мебель для организации собственного парадного обеда. Запрещалось употреблять спиртные напитки. Столовая была открыта с 10 часов утра, обеды с 12 до 5 часов.
В 1910 году Дума выделяла ряд улиц, где было запрещено открывать трактиры – аналоги современных баров, продающие крепкие напитки. Таким районом была та часть Уфы, которая расположена между Пушкинской, Александровской, Большой Успенской и Губернаторской (З. Валиди) улицами.