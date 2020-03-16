История открытия кафе и баров в Уфе

Согласно историческим справкам и регистрационным данным, в дореволюционное время питейно-едальных заведений в Уфе было много. Так, по адресу Большая Успенская, 45 находилось заведение «Россия», на углу Большой Успенской и Телеграфной (ныне Коммунистическая-Цюрупы) – «Яр», а также на Александровской, 13 – «Эрмитаж».







Эти буфеты и кафе, пожалуй, самые крупные. Кроме них и постоялых дворов, гостиниц, чайных и съестных лавок, в городе была широкая сеть трактиров и так называемых кухмистерских - современные кафетерии. Стандарты предусматривали, что трактир должен находиться на первом этаже, а не в подвале. Занавески на окнах трактиров должны были вывешиваться так, чтобы городовой, проходя мимо, мог проверить порядок в данном заведении. Интересным было то, что раньше владельцы кафе имели право размещать бильярдные столы у себя в трактирах, а граммофоны запрещалось иметь. Дума считала, что трактиры, где проигрывались пластинки на граммофонах, собирают вокруг себя большое количество слушателей, что делает проезд на улицах невозможным.

Согласно данным из «Справочной книжки Уфимской губернии», написанной в 1883 году, наиболее популярными и известными в уфимских гостиницах и столовых были следующие блюда. В столовой при гостинице на Верхней Торговой площади, которая принадлежала купчихе второй гильдии В. Т. Поповой, частенько заказывали постное из стерляди, которое стоило 70 коп., осетрину (60 коп.), а также бутерброды с икрой (10 коп.). В ресторане «Большой Сибирской гостиницы» с конца 1914 года предлагались «ежедневные обеды и ужины из самой лучшей и свежей провизии», то есть уже тогда были разработаны меню «бизнес-ланчей». По соглашению с рестораном о постоянном обслуживании в течение месяца клиентам предлагались существенные скидки. Так, пирожки порционные 6 шт. стоили 30 коп.; пельмени 100 штук – 1 руб.; кофе черный – 10 коп. за стакан; сельтерская – 10 коп. В ресторане можно было приобрести журналы, газеты или сыграть в бильярд. Можно было заказать банкет или арендовать столовые приборы и мебель для организации собственного парадного обеда. Запрещалось употреблять спиртные напитки. Столовая была открыта с 10 часов утра, обеды с 12 до 5 часов.В 1910 году Дума выделяла ряд улиц, где было запрещено открывать трактиры – аналоги современных баров, продающие крепкие напитки. Таким районом была та часть Уфы, которая расположена между Пушкинской, Александровской, Большой Успенской и Губернаторской (З. Валиди) улицами.