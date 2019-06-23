В северной части Уфы планируют открыть филиал медколледжа БГМУ
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В северной части Уфы в 2020 году планируется открыть филиал медколледжа БГМУ. Учебное заведение вместе с общежитием на 500 мест разместится на ул. Репина, 6, в помещениях бывшего профучилища №5, построенных в 50-х и 70-х годах, сообщает сайт Newsbash.ru.
Эти здания республиканские власти передали уфимским вузам. Здесь же будут находиться общежития УГНТУ и Республиканского инженерного лицея-интерната.
Администрация города пообещала вузам помощь с реконструкцией и своевременной сдачей здания в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе мэрии. Проект является социально значимым — в начале года республиканскому Минздраву не хватало 1150 врачей и 973 медсестры.
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