В Уфе планируется открыть филиал инновационного центра «Сколково» для создания особых экономических условий стартапам. Как сообщает ТАСС со слов председателя Госкомитета РБ по предпринимательству Риммы Бойцовой, он появится в городском центре «Мой бизнес», сообщает сайт Newsbash.ru.







«Это даст существенное снижение налогов для резидентов, например снижение ставки НДС, чего нет на территориях опережающего развития и в особых экономических зонах, уменьшение вдвое ставки социальных налогов. Одной из задач открытия центра является сокращение «утечки мозгов» из региона», - говорит глава ведомства.

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Предполагается, что филиал «Сколково» расположится на площади в 32 тысячи квадратных метров и будет развивать образовательную инфраструктуру от идей и обучения до реализации проектов. Открытие первой очереди состоится в феврале следующего года.