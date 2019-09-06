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В Уфе планируется открыть филиал инновационного центра «Сколково»

Добавлено: 06.09.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Уфе планируется открыть филиал инновационного центра «Сколково»

В Уфе планируется открыть филиал инновационного центра «Сколково» для создания особых экономических условий стартапам. Как сообщает ТАСС со слов председателя Госкомитета РБ по предпринимательству Риммы Бойцовой, он появится в городском центре «Мой бизнес», сообщает сайт Newsbash.ru.


«Это даст существенное снижение налогов для резидентов, например снижение ставки НДС, чего нет на территориях опережающего развития и в особых экономических зонах, уменьшение вдвое ставки социальных налогов. Одной из задач открытия центра является сокращение «утечки мозгов» из региона», - говорит глава ведомства.
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Предполагается, что филиал «Сколково» расположится на площади в 32 тысячи квадратных метров и будет развивать образовательную инфраструктуру от идей и обучения до реализации проектов. Открытие первой очереди состоится в феврале следующего года.
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