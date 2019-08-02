В Башкирии начнут работать 3 мобильных детских технопарка «Кванториум»
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В Башкирии начнут работать 3 мобильных технопарка, которые представляют собой детский технопарк «Кванториум», созданный на базе перевозной автомобильной станции – пассажирского микроавтобуса и прицепного вагона с высокотехнологичным оборудованием, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Кванториум Башкортостана» работает по программе «Технология» с естественно-научной и технической направленностями, а также дистанционно сопровождает детские проекты.
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