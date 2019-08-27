Какие изменения ждут школьников в новом учебном году 2019-2020 в Башкирии

В предстоящем учебном году в уфимских школах произойдет ряд важных изменений. Как сообщила вице-мэр города Алина Сулейманова на сегодняшней встрече с журналистами, впервые за много лет образовательные учреждения Уфы получили мощную финансовую поддержку - 250 млн рублей. Для сравнения - в прошлом году эта цифра составляла 40 млн рублей. О том, что удалось поменять в привычном школьном укладе и об актуальных проблемах данной сферы- в нашем материале.





Пятидневная учебная неделя

Новость о пятидневке радует школьников и их родителей давно - об этом еще 1 февраля сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров. На сегодняшней пресс-конференции уточнили, что рабочие субботы будут заменены «тематическими». Алина Сулейманова озвучила примерный перечень тем для их проведения: безопасная суббота, этно-суббота, профориентационная, спортивная, экологическая, культурная, туристическая и другие. Помимо этого, по инициативе Радия Хабирова, в рамка внеурочной деятельности 5-11 классов реализуют проект «Взлетай!», направленный на адаптацию школьников к жизни в обществе, формирование их конкурентоспособности и профориентации.

«Дети воспринимают информацию в основном по внешнему виду. Поэтому реновация в питании касается в том числе и неких визуальных моментов: новый формат мебели, школьных столовых, единый стандарт посуды, формы сотрудников столовой. Этот красивый, воспринимаемый бренд создан для того, чтобы у детей возникала хорошая ассоциация со школьным питанием», - сказал он.

«Нужно уделить внимание молодым специалистам. Особенно важны здесь первые два года их работы, чтобы они оставались. С первого сентября в наши школы пойдут студенты, и мы просим всех педагогов отнестись к ним с уважением, ведь от того, как мы встретим их, зависит их решение», - призывает вице-мэр.

«Мы видим потрясающий результат. Такие ресурсные классы существуют только в нескольких городах России. У нас в новом учебном году они будут увеличены. Мы видим, что многие родители приходят с просьбами устроить своих детей в такие классы. Мы продолжаем работать в этом направлении, это требует и финансовых затрат в том числе», - рассказала она.

С сентября этого года во всех школах Уфы начнет действовать единое меню, соответствующее требованиям здорового питания. Данную услугу будет оказывать МАУ «Центр детского диетического питания». Для оплаты оператор будет применять также единую систему: всем родителям раздадут бесплатные карты, с помощью которых будет происходить оплата питания детей. Дополнительно при желании родители могут приобрести браслет или брелок с чипом - они будут полностью заменять карту и стоить около 150-200 рублей. Пополнять средства оплаты можно через «Личный кабинет» или банк. При этом за обслуживание устройства платить не нужно и стоимость школьного обеда останется прежней. Отмечается, что карта, браслет и брелок также действует как пропуск в школу.Помимо прочего, власти города вводят единый стандарт посуды, формы сотрудников, а со временем и мебели в столовых. Ио председателя госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев заявил, что такие нововведения должны положительно сказаться на восприятии учащихся.Напомним, ранее Радий Хабиров заявлял, что за питанием детей будет вестить тотальный контроль.Проблему нехватки мест в школах и детских садах решают путем преобразования помещений иного характера - подвальных, складских и прочих. Алина Сулейманова объяснила, что благодаря такой практике в 19-ти садиках было выделено 401 дошкольное место, в 13-ти школах - еще 850 мест.«Многие школы зажаты в тисках районов, потому что мы - миллионный город. Мы очень радуемся, когда можем создать допместа. За счет средств республиканского бюджета есть возможность пересмотреть помещения, которые можно отремонтировать. Например, подвальные - вырезать окна; переделать помещения, которые раньше были складскими. Из них мы делаем абсолютно новые кабинеты и количество мест увеличивается», - сказала она.Проблему нехватки педагогических кадров решают за счет привлечения молодых специалистов. В мэрии сообщили, что по состоянию на 1 августа уфимским школам не хватало 710 учителей, а на сегодняшний день - 128.Особенно остро стоит вопрос с учителями начального звена - им приходится совмещать ведение уроков в нескольких классах. Так, в Демском районе недостает 12 учителей начальной школы, в Калининском и Кировском - 3, в Ленинском - 5, в Октябрьском и Советском - по 1 человеку. Также потребность стоит в учителях-предметниках математики, химии и физики.Для детей с особенностями развития в рамках инклюзивного образования продолжится обучение по адаптивным программам. Алина Сулейманова подчеркнула, что за год действия данного нововведения виден хороший результат.Также вице-мэр заявила, что данная практика полезна не только для детей с проблемами здоровья, но и для остальных, ведь это учит их поддерживать сверстников и проявлять лояльность.

Полилингвальные школы

С этого учебного года начинают свою работу две полилингвальные школы - это обновленная школа №44 по улице Революционной и новая школа №162 в микрорайоне Дема. В этих учреждениях организованы профильные медицинские и финансовые классы с углубленным изучением химии, биологии, экономики и права. Также в данных школах дети будут изучать языки: два государственных - русски и башкирский; три родных - русский, башкирский, татарский; три иностранных - английский с 1 класса, французский и немецкий с 5 класса. При этом, отмечают в мэрии, обучение языкам будет проходить в расслабленной среде и игровой форме.



Напомним также, что Минобразования РФ рассматривает вопрос об увеличении продолжительности уроков до 50 минут.

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