Инесса Косолапова назначена замминистра образования и науки Башкирии

Замминистра образования и науки Башкирии назначена 32-летняя Инесса Косолапова, сообщает минобразования республики.







Уточняется, что она является победителем регионального кадрового конкурса «Молодые лидеры Башкортостана».

Косолапова родилась 29 августа 1987 года в Давлеканово. Окончила Челябинскую государственную академию культуры и искусств и Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. Карьеру начинала в 2005 году в Уфимском библиотечном техникуме в должности лаборанта-методиста заочного отделения. Затем работала в «Централизованной системе массовых библиотек» столицы республики, преподавала в професиональном лицее № 13. В 2015 -2017 годах занимала пост заместителя директора по воспитательной работе в Башкирском архитектурно-строительном колледже. С 2017 года была директором одного из подразделений Института развития образования Башкирии.