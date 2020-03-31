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В Башкирии будет организована доставка сухпайков для школьников

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии будет организована доставка сухпайков для школьников

Сегодня, 31 марта, на внеочередном совещании в правительстве Башкирии министр образования республики Айбулат Хажин рассказал, как будет работать система доставки питания школьникам.



Так, муниципалитеты раз в неделю будут обеспечивать сухпайками школьников, которые имеют право на получение бесплатного питания. Развозить продукты начнут уже с понедельника, 6 апреля. Отдельно Айбулат Хажин отметил детей, которые обучаются в интернатах, коррекционных школах – им положенное питание будут доставлять раз в две недели.

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Состав пайков, говорит министр, был утвержден Роспотребнадзором, однако перечень продуктов не был представлен на совещании. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил перед следующим ВКС в понедельник продемонстрировать продукты, которыми планируют кормить школьников.
«Я вас попрошу в понедельник в фойе в 9:30 расставить столы и продемонстрировать мне пакеты, которые – условно – Уфа будет развозить, какой-то сельский район, возьмите Салават или Ишимбай. Только чтобы вы потом мне не придумывали: вы мне покажете одно, а люди будут получать другое. Я это покажу по телевизору и людям скажу, что должны быть вот такие продукты. У нас в мирное-то время пытались гнилые пряники и сырки детям впихнуть. Я точно уверен, что мы где-то найдем недоработку и разгильдяйство. Я лично буду контролировать», - сказал глава.
Напомним, что школьные каникулы в Башкирии продлевать дополнительно не будут. 6 апреля начнется дистанционное обучение, сообщил глава региона Радий Хабиров.

Источник: gorobzor.ru
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