В Башкирии будет организована доставка сухпайков для школьников

Сегодня, 31 марта, на внеочередном совещании в правительстве Башкирии министр образования республики Айбулат Хажин рассказал, как будет работать система доставки питания школьникам.







Так, муниципалитеты раз в неделю будут обеспечивать сухпайками школьников, которые имеют право на получение бесплатного питания. Развозить продукты начнут уже с понедельника, 6 апреля. Отдельно Айбулат Хажин отметил детей, которые обучаются в интернатах, коррекционных школах – им положенное питание будут доставлять раз в две недели.

«Я вас попрошу в понедельник в фойе в 9:30 расставить столы и продемонстрировать мне пакеты, которые – условно – Уфа будет развозить, какой-то сельский район, возьмите Салават или Ишимбай. Только чтобы вы потом мне не придумывали: вы мне покажете одно, а люди будут получать другое. Я это покажу по телевизору и людям скажу, что должны быть вот такие продукты. У нас в мирное-то время пытались гнилые пряники и сырки детям впихнуть. Я точно уверен, что мы где-то найдем недоработку и разгильдяйство. Я лично буду контролировать», - сказал глава.