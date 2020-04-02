15 ответов на вопросы о дистанционном обучении школьников в Башкирии
Министерство образования Башкирии подготовило специальную памятку для родителей, где перечислены основные вопросы и ответы волнующие родителей.
1) Как будут работать детские сады?
В период «нерабочих дней», объявленных Президентом Российской Федерации, во всех муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан организована работа дежурных групп исключительно для детей, родители которых входят в категории работников, определенных в п.4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
При этом соблюдаются все необходимые профилактические и карантинные меры, в дошкольных образовательных организациях: входной температурный контроль, недопуск детей с признаками заболевания, незамедлительное информирование родителей в случае возникновения у ребенка признаков заболевания, изоляция заболевшего ребенка.
По вопросам функционирования дежурных групп необходимо обратиться к руководителю дошкольной образовательной организации или в управление образования по месту жительства.
2) Будут ли создаваться дежурные группы в школах?
Дежурные группы в школах создаются на период дистанционного обучения исключительно для учеников 1-4 классов, родители которых относятся числу работников, определенных в п.4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
3) До какого времени будет организовано дистанционное обучение?
В зависимости от складывающейся ситуации и поступающих указаний. На сегодняшний день Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» ограничительные меры продлены до 30 апреля.
4) Как будет организована дистанционная учеба?
Существует 3 способа организации дистанционного обучения:
- онлайн уроки – для участия в таких уроках школьнику нужен компьютер и высокоскоростной интернет;
- кейсы электронные – нужен компьютер и интернет, можно использовать мобильный интернет на смартфоне или планшете;
- кейсы бумажные – нет необходимости в компьютерном оборудовании и интернете.
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При онлайн обучении будут использованы цифровые образовательные ресурсы, которые учителя уже применяли на своих уроках, (в этот период большинство разработчиков предоставило бесплатный доступ к ранее платным ресурсам).
Например,
- 1-4 классы активно используют платформу «Яндекс. Учебник»
- 5-8 классы около 500 школ республики подключились к образовательной платформе Сбербанка,
- 9-11 классы используют ресурсы Российской электронной школы.
Свою дистанционную деятельность школы будут фиксировать в АИС «Образование».
6) Если нет компьютера и интернета как школьнику учиться дистанционно?
В Вашем случае будут использоваться бумажные кейсы.
Если Вы согласовали использование бумажных кейсов:
- заранее обговорите с классным руководителем место время обмена кейсами и выполненными домашними заданиями;
- для обмена учебными материалами и информацией установлены следующие дни: понедельник, среда, пятница. Кейсы будет доставлять дежурный учитель.
7) Если в семье один компьютер, но несколько детей, как организовать дистанционную учебу?
Сообщите об этой ситуации классному руководителю, который согласует с учителем-предметником другой формат участия школьников в уроке (например, не онлайн урок, а электронный кейс). В любом случае ребенок получит задания, консультацию и обратную связь.
Кроме того, для участия в онлайн уроках можно использовать и другие устройства: планшеты, смартфоны.
8) Если нет доступа к учебной платформе, что делать?
Обратиться к классному руководителю и учителю-предметнику, Вам выдадут логин и пароль.
9) Если классный руководитель ничего не объясняет, к кому обратиться?
В первую очередь, в администрацию школы. Кроме того, Вы можете позвонить на горячую линию по переходу на дистанционное обучение
+7 (347) 292-11-52.
10) Как будут работать кружки и секции?
Кружковая работа и внеурочные занятия также будут проводиться в дистанционной форме.
11) Как будут работать организации дополнительного образования детей?
Занятия в учреждениях дополнительного образования детей будут проводиться во второй половине дня в дистанционной форме. При этом применяются все три способа организации дистанционного обучения: онлайн занятия, кейсы электронные и кейсы бумажные.
12) Будут ли в этом году ОГЭ и ЕГЭ?
Сроки государственной итоговой аттестации перенесены:
- срок начала ЕГЭ 2020 года перенесен на 8 июня,
- ОГЭ – на 9 июня.
Кроме того, для подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ разработан электронный курс, который размещен на портале «Электронное образование Республики Башкортостан» https://edu.bashkortostan.ru./e-course/OO/189959
13) Будут ли в 2020 году проводиться ВПР?
1 апреля 2020 года в рамках ежедневного онлайн-марафона «Домашний час», который опубликован в сообществе Минпросвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте», врио руководителя Рособрнадзора А.А. Музаев сообщил, что в этом учебном году школы могут сами определять сроки проведения Всероссийских проверочных работ.
«Если ситуация будет ухудшаться, мы рассматриваем вариант того, что Всероссийские проверочные работы можно будет провести в дистанционной форме».
Информация о любых изменениях будет доведена до участников и организаторов ВПР.
14) Как будут учиться колледжи?
Колледжи республики, вне зависимости от ведомственной принадлежности, перешли на дистанционное обучение с 23 марта, сейчас у них каникулы, после которых с 6 апреля учеба будет возобновлена.
При этом применяются 3 способа организации дистанционного обучения:
- онлайн занятия – для участия в таких занятиях студенту нужен компьютер и высокоскоростной интернет;
- кейсы электронные – нужен компьютер и интернет, можно использовать мобильный интернет на смартфоне или планшете;
- кейсы бумажные – нет необходимости в компьютерном оборудовании и интернете.
Организована «горячая линия» по вопросам методической поддержки дистанционного обучения в колледжах: +7 (347) 246-12-65.
15) Как будет проходить защита ВКР (дипломных работ)?
На сегодняшний день защита ВКР в колледжах и вузах запланирована в обычном режиме. Минобрнауки Республики Башкортостан прорабатывает возможность защиты выпускных квалификационных работ в колледжах и вузах в дистанционном формате, в случае, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции не улучшится.