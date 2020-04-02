15 ответов на вопросы о дистанционном обучении школьников в Башкирии

Министерство образования Башкирии подготовило специальную памятку для родителей, где перечислены основные вопросы и ответы волнующие родителей.



1) Как будут работать детские сады?

В период «нерабочих дней», объявленных Президентом Российской Федерации, во всех муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан организована работа дежурных групп исключительно для детей, родители которых входят в категории работников, определенных в п.4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».







При этом соблюдаются все необходимые профилактические и карантинные меры, в дошкольных образовательных организациях: входной температурный контроль, недопуск детей с признаками заболевания, незамедлительное информирование родителей в случае возникновения у ребенка признаков заболевания, изоляция заболевшего ребенка.



По вопросам функционирования дежурных групп необходимо обратиться к руководителю дошкольной образовательной организации или в управление образования по месту жительства.



2) Будут ли создаваться дежурные группы в школах?

Дежурные группы в школах создаются на период дистанционного обучения исключительно для учеников 1-4 классов, родители которых относятся числу работников, определенных в п.4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».



3) До какого времени будет организовано дистанционное обучение?

В зависимости от складывающейся ситуации и поступающих указаний. На сегодняшний день Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» ограничительные меры продлены до 30 апреля.



4) Как будет организована дистанционная учеба?

Существует 3 способа организации дистанционного обучения:

онлайн уроки – для участия в таких уроках школьнику нужен компьютер и высокоскоростной интернет;

кейсы электронные – нужен компьютер и интернет, можно использовать мобильный интернет на смартфоне или планшете;

кейсы бумажные – нет необходимости в компьютерном оборудовании и интернете.

1-4 классы активно используют платформу «Яндекс. Учебник»

5-8 классы около 500 школ республики подключились к образовательной платформе Сбербанка,

9-11 классы используют ресурсы Российской электронной школы.

заранее обговорите с классным руководителем место время обмена кейсами и выполненными домашними заданиями;

для обмена учебными материалами и информацией установлены следующие дни: понедельник, среда, пятница. Кейсы будет доставлять дежурный учитель.

срок начала ЕГЭ 2020 года перенесен на 8 июня,

ОГЭ – на 9 июня.









Выбор способа и формата обучения каждого ребенка определяется с учетом технической готовности. Формат обучения должен быть согласован с родителями, согласовывает классный руководитель (в любой удобной форме: фотография или скан-копия заявления, ответ в групповом чате, смс).При онлайн обучении будут использованы цифровые образовательные ресурсы, которые учителя уже применяли на своих уроках, (в этот период большинство разработчиков предоставило бесплатный доступ к ранее платным ресурсам).Например,Кроме того, 100% детей обеспечены бумажными учебниками, которые также будут использоваться при составлении кейсов.Свою дистанционную деятельность школы будут фиксировать в АИС «Образование».В Вашем случае будут использоваться бумажные кейсы.Если Вы согласовали использование бумажных кейсов:Ответственность за обмен учебными материалами и информацией лежит на учителях и родителях ученика, минимизируйте случаи личного контакта Ваших детей с работниками школы. При обмене учебными материалами соблюдайте масочный режим и расстояние в 1,5 м.Сообщите об этой ситуации классному руководителю, который согласует с учителем-предметником другой формат участия школьников в уроке (например, не онлайн урок, а электронный кейс). В любом случае ребенок получит задания, консультацию и обратную связь.Кроме того, для участия в онлайн уроках можно использовать и другие устройства: планшеты, смартфоны.Обратиться к классному руководителю и учителю-предметнику, Вам выдадут логин и пароль.В первую очередь, в администрацию школы. Кроме того, Вы можете позвонить на горячую линию по переходу на дистанционное обучениеКружковая работа и внеурочные занятия также будут проводиться в дистанционной форме.Занятия в учреждениях дополнительного образования детей будут проводиться во второй половине дня в дистанционной форме. При этом применяются все три способа организации дистанционного обучения: онлайн занятия, кейсы электронные и кейсы бумажные.Сроки государственной итоговой аттестации перенесены:В настоящее время готовятся проекты приказов Минпросвещения и Рособрнадзора о переносе сроков проведения ЕГЭ, ОГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2020 году.Кроме того, для подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ разработан электронный курс, который размещен на портале «Электронное образование Республики Башкортостан» https://edu.bashkortostan.ru./e-course/OO/189959 1 апреля 2020 года в рамках ежедневного онлайн-марафона «Домашний час», который опубликован в сообществе Минпросвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте», врио руководителя Рособрнадзора А.А. Музаев сообщил, что в этом учебном году школы могут сами определять сроки проведения Всероссийских проверочных работ.«Если ситуация будет ухудшаться, мы рассматриваем вариант того, что Всероссийские проверочные работы можно будет провести в дистанционной форме».Информация о любых изменениях будет доведена до участников и организаторов ВПР.

14) Как будут учиться колледжи?

Колледжи республики, вне зависимости от ведомственной принадлежности, перешли на дистанционное обучение с 23 марта, сейчас у них каникулы, после которых с 6 апреля учеба будет возобновлена.



При этом применяются 3 способа организации дистанционного обучения:

онлайн занятия – для участия в таких занятиях студенту нужен компьютер и высокоскоростной интернет;

кейсы электронные – нужен компьютер и интернет, можно использовать мобильный интернет на смартфоне или планшете;

кейсы бумажные – нет необходимости в компьютерном оборудовании и интернете.

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В каждом колледже назначены ответственные за реализацию образовательных программ в дистанционной форме.Организована «горячая линия» по вопросам методической поддержки дистанционного обучения в колледжах:На сегодняшний день защита ВКР в колледжах и вузах запланирована в обычном режиме. Минобрнауки Республики Башкортостан прорабатывает возможность защиты выпускных квалификационных работ в колледжах и вузах в дистанционном формате, в случае, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции не улучшится.