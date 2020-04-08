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Минобразования Башкирии: ВПР пройдет дистанционно, срок сдачи ЕГЭ еще не определен

Рубрика: Общество / Образование
Минобразования Башкирии: ВПР пройдет дистанционно, срок сдачи ЕГЭ еще не определен

Глава Минобразования Башкирии Айбулат Хажин  в ходе ежедневного брифинга сообщил об изменениях в сдаче всероссийских  проверочных работ, ЕГЭ и ОГЭ



Дата сдачи итоговых экзаменов предварительно назначена на 8 июня, но, по словам Айбулата Хажина, она будет сдвигаться. Также введутся ограничения по ОГЭ. Для девятиклассников экзамены пройдут только по русскому языку и математике.

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«Родителей волнует вопрос о всероссийских проверочным работам. Тут мы принимаем решение, что ВПР будет проходит в мае месяце в дистанционном режиме. График мы утвердим. Что касается, государственной итоговой аттестации. Была информация, что 8 июня начнется ЕГЭ и ОГЭ. Точную дату ока озвучивать не буду. Скорее всего, все ранее озвученные сроки сдвинутся. Для девятиклассников хочу сказать. В этом году ОГЭ будет сдаваться только по двум предметами – русский язык и математика, выборные предметы соответственно школьники сдавать не будут», — сообщил Айбулат Хажин.
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Источник: gorobzor.ru
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