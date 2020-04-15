Учителя города Уфы пошли против рекомендаций

В Уфе учителя пошли вопреки рекомендациям правительства Башкирии и выставили "двойки" школьникам за невыполненные домашние задания.







На очередном брифинге в мэрии начальник Управления образования столицы Елена Хаффазова сделала замечание педагогам. Она подчеркнула, что Глава региона Радий Хабиров рекомендовал не выставлять отрицательные оценки. К тому же самому призывал и министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, а также представители администрации города.

— Мы объясняли нашим учителям, что на прошедшей и текущей неделе мы не ставим детям отрицательных оценок. Когда мы посмотрели электронный журнал, чтобы проверить ситуацию, убедились, что учителя нас не услышали, — сказала Елена Хаффазова и извинилась перед школьниками и их родителями за невыполнение педагогами рекомендаций. — Мы провели совещание по видеосвязи с директорами школ. На этой неделе «двойки» ставить не будут.



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Елена Хаффазова добавила, что все «двойки», поставленные на прошлой неделе, не будут учитываться.