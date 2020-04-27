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В Башкирии для выпускников школ закупят планшеты

Рубрика: Общество / Образование
В Башкирии для выпускников школ закупят планшеты

Глава Башкортостана Радий Хабиров предложил купить планшеты для школьников, которые в них нуждаются. В первую очередь, для выпускников. Об этом он заявил в понедельник на совещании в республиканском правительстве.



Средства на покупку планшетов для школьников будут выделены из 3 млн рублей, направленных в республику Ассоциацией юристов России в качестве благотворительной помощи.

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«На нас вышла Ассоциация юристов России. Они нам перечислили 3 млн рублей в виде благотворительной помощи. Я полагаю, что из этих 3 млн рублей вполне возможно, если есть такая необходимость, направить на планшеты. Пожалуйста, берите. Особенно те семьи, где есть выпускники, потому что им точно нужны планшеты. Но у меня просьба сделать это очень быстро. Мы эту работу системно не вели. Я знаю, что партия этим занималась, какие-то волонтерские организации. Давайте немножко подбросим денег и решим этот вопрос, поможем тем, кто сейчас сдает выпускные экзамены», — предложил Радий Хабиров. 
Между тем, как сообщил на заседании глава регионального Минобра Айбулат Хажин, на данный момент дистанционным обучением в республике охвачены 100 процентов школьников.

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Источник: www.bashinform.ru

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