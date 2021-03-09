Уфа | 09 мар 2021 | 11:28

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил сделать субботы для школьников учебными. Этот вопрос он поднял на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве региона.







«Предлагаю вскрыть нашу «копилочку суббот» и, может быть, в четвертой четверти субботы сделать рабочими для того, чтобы немножко мы наверстали. Вы не забывайте, что был дистанс и мы там немножко потеряли», - сказал он.

Глава подчеркнул, что «базово» субботы останутся выходными днями – однако стоит подумать о том, чтобы «наверстать» образование детей в этом году. Радий Хабиров предложил министру образования региона Айбулату Хажину обсудить этот вопрос с учителями и родителями школьников.

«У меня решения готового нет здесь, но я понимаю, что у детей судьбы не должны рушиться. Судьба ребенка – это хорошие баллы на ЕГЭ», - сказал глава.

Читайте также: Глава Башкирии сообщил о начале ямочного ремонта

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram