В Башкирии рассказали в какой форме пройдут последние звонки

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал о ситуации с учебой в республике.







На оперативном совещании Айбулат Хажин рассказал о дистанционном обучении в республике, а также о том,как будут проходить последние звонки и ЕГЭ с ОГЭ.

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По его словам, сейчас онлайн занимаются 86,3 процента детей, остальные для учебы используют электронные и бумажные кейсы. Хажин сообщил, что учеба у начальных классов заканчивается на этой неделе, на следующей остается еще четыре учебных дня. Последние звонки пройдут 29 мая в дистационной форме.Глава ведомства также отметил, что для подготовки к ЕГЭ проводят онлайн-консультации с 11-классниками. ОГЭ для девятиклассников в этом году отменили,В своем докладе он коснулся также и работы детских садов. По его словам, сейчас работают 1294 дежурные группы с 13137 детьми.