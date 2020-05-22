Айбулат Хажин рассказал, как будут зачисляться школьники в десятые классы

| 22 май 2020 | 23:26

В республике рассказали, как будут ученики зачисляться в десятые профильные классы. Подробной информацией на брифинге поделился министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин. Первым делом он заметил, что меняется специфика зачисления в десятый класс.







— Это не значит, что усложнится процедура, заявления от родителей будем принимать в различных форматах: через социальные мессенджеры, любой канал, который позволяет в электронном формате направить заявление, — сообщил Айбулат Хажин. — Можно отправить заявление на электронную почту образовательной организации, по ватсапу, в приложение viber. Образовательная организация принимает заявление и в обязательном порядке рассматривает.



Порядок поступления в профильный класс регулируется постановлением правительства Башкортостан и действует с 1 января 2014 года.

— Ввиду того, что в этом году результатов ОГЭ нет, мы рекомендовали нашим школам осуществлять прием, исходя из потребности и запросов обучающихся и их родителей. Принимаем заявления от родителей на тот профиль, который наиболее близок их ребенку, — сказал он и уточнил, что собеседование может проводиться, если ребенок поступает в класс творческой направленности.









Айбулат Хажин пояснил, что если ученик выбрал, к примеру, физико-математический или химико-биологический профиль, то нет никаких оснований проводить какие-то творческие испытания.Порядок поступления в колледжи и техникумы не изменился. Зачисление происходит на основании среднего балла аттестата, как на базе девятого, так и на базе 11-го класса. Заявления будут приниматься в онлайн-формате, а также можно сдать документы лично в приемную комиссию образовательного учреждения.

По данным Министерства образования и науки Башкирии, 42 тысячи школьников выпускается на базе девятого класса. Количество учеников, выбирающих обучение в профессиональных образовательных организациях, составляет порядка 55 процентов, остальные идут в 10 класс. Выпускников 11-х классов насчитывается 19 тысяч человек.



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Фото: ggptk.by