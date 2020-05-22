Айбулат Хажин рассказал, как будут зачисляться школьники в десятые классы
| 22 май 2020 | 23:26
В республике рассказали, как будут ученики зачисляться в десятые профильные классы. Подробной информацией на брифинге поделился министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин. Первым делом он заметил, что меняется специфика зачисления в десятый класс.
— Это не значит, что усложнится процедура, заявления от родителей будем принимать в различных форматах: через социальные мессенджеры, любой канал, который позволяет в электронном формате направить заявление, — сообщил Айбулат Хажин. — Можно отправить заявление на электронную почту образовательной организации, по ватсапу, в приложение viber. Образовательная организация принимает заявление и в обязательном порядке рассматривает.
Порядок поступления в профильный класс регулируется постановлением правительства Башкортостан и действует с 1 января 2014 года.
Порядок поступления в колледжи и техникумы не изменился. Зачисление происходит на основании среднего балла аттестата, как на базе девятого, так и на базе 11-го класса. Заявления будут приниматься в онлайн-формате, а также можно сдать документы лично в приемную комиссию образовательного учреждения.
По данным Министерства образования и науки Башкирии, 42 тысячи школьников выпускается на базе девятого класса. Количество учеников, выбирающих обучение в профессиональных образовательных организациях, составляет порядка 55 процентов, остальные идут в 10 класс. Выпускников 11-х классов насчитывается 19 тысяч человек.
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