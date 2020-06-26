Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Сибае «Молочная кухня» начала поставлять продукцию в детские сады

В Сибае «Молочная кухня» начала поставлять продукцию в детские сады

В Сибае «Молочная кухня» начала поставлять продукцию в детские сады

Сибай | 26 июн 2020 | 16:54

Полезные продукты теперь употребляют воспитанники десяти дошкольных учреждений Сибая, сообщили в госкомитете по торговле.



В меню малышей включено пастеризованное молоко жирностью 3,2 процента, предназначенное для питания детей раннего возраста. В дальнейшем планируется расширять перечень детских садов, куда будет поставляться продукция «Молочной кухни». Напомним, что в республике в рамках нацпроекта «Демография» сейчас действуют шесть полноценных производств мощностью до 5 тонн молока в сутки и 97 раздаточных пунктов. Бесплатно продукцию получают более 22 тысяч детей до трех лет, относящихся к льготной категории. В 30 отдаленных селах организована выездная выдача.

В Сибае открылась молочная фабрика-кухня мощностью 5 тонн в сутки

Читайте также:

В Сибае открылась молочная фабрика-кухня мощностью 5 тонн в сутки
«Молочная кухня» производит восемь видов продукции – молоко, кефир, творог и йогурт с наполнителями. Планируется запуск еще пяти видов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: