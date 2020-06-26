В Сибае «Молочная кухня» начала поставлять продукцию в детские сады

Сибай | 26 июн 2020 | 16:54

Полезные продукты теперь употребляют воспитанники десяти дошкольных учреждений Сибая, сообщили в госкомитете по торговле.







В меню малышей включено пастеризованное молоко жирностью 3,2 процента, предназначенное для питания детей раннего возраста. В дальнейшем планируется расширять перечень детских садов, куда будет поставляться продукция «Молочной кухни». Напомним, что в республике в рамках нацпроекта «Демография» сейчас действуют шесть полноценных производств мощностью до 5 тонн молока в сутки и 97 раздаточных пунктов. Бесплатно продукцию получают более 22 тысяч детей до трех лет, относящихся к льготной категории. В 30 отдаленных селах организована выездная выдача.



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«Молочная кухня» производит восемь видов продукции – молоко, кефир, творог и йогурт с наполнителями. Планируется запуск еще пяти видов.