В Башкирии с 3 июля школьники начнут сдавать ЕГЭ

| 02 июл 2020 | 16:51

С завтрашнего дня, 3 июля, школьники Башкирии начнут сдавать ЕГЭ, сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики. Сдача экзаменов завершится 25 июля.







— Завтра пройдет экзамен по литературе (количество заявившихся — 986 человек), географии (543 человека), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (3671 человек). Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, сдадут экзамены в августе, — отметили в ведомстве.

— Помимо более поздних дат, в которые проводится ЕГЭ, уменьшилось количество человек в аудитории, по требованиям Роспотребнадзора расстояние между участниками ГИА в аудиториях должно быть не менее 1,5 метров, в связи с чем увеличилось количество аудиторий и пунктов проведения экзаменов на базе общеобразовательных организаций, — уточнили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что из-за коронавируса проведение ЕГЭ в этом году изменилось:Всего в 2020 году на участие в ЕГЭ подали заявления 19 093 человек (из них выпускники 2020 года — 17 647 человек, прошлых лет — 1446 человек).Наиболее популярные предметы: русский язык (90%), профильная математика (58,5% участников) и обществознание (37,3%). Традиционно высокий интерес сохранился к биологии, физике, химии и истории.