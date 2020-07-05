Айбулат Хажин обратился к выпускникам после первого ЕГЭ
| 05 июл 2020 | 17:04
В Башкирии по итогам первого дня сдачи единого государственного экзамена по географии, литературе, информатике и ИКТ, который прошел 3 июля, два участника нарушили порядок проведения ЕГЭ и были удалены из аудиторий. Как сообщает Минобразования региона, результаты их тестирования будут аннулированы за шпаргалки.
Уточняется, что всего по республике в экзаменах приняли участие 4 140 человек.
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Напоминаем, что ранее Хажин рассказал о том, как будут проходить ЕГЭ-2020 в республике в период пандемии коронавируса. Также он говорил об особенностях вступительной кампании в 2020 году. Первый заместитель министра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин сообщал, что в Башкирии выпускники школ смогут подать документы для поступления в вуз дистанционно.
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