Айбулат Хажин обратился к выпускникам после первого ЕГЭ

| 05 июл 2020 | 17:04

В Башкирии по итогам первого дня сдачи единого государственного экзамена по географии, литературе, информатике и ИКТ, который прошел 3 июля, два участника нарушили порядок проведения ЕГЭ и были удалены из аудиторий. Как сообщает Минобразования региона, результаты их тестирования будут аннулированы за шпаргалки.







Уточняется, что всего по республике в экзаменах приняли участие 4 140 человек.

«Помимо удаления участника ЕГЭ от экзамена и аннулирования его результатов, данных лиц также возможно привлечь к административной ответственности по закону. К сожалению, находятся выпускники, которые пытаются воспользоваться шпаргалками или мобильными телефонами, тем самым рискуют своими планами на дальнейшее обучение», - рассказали в ведомстве.

«Дорогие наши ребята, за весь период обучения в школе вы получили колоссальные знания, и я уверен, что вы сможете их применить во время сдачи единого государственного экзамена», - обратился к выпускникам министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.









В министерстве напомнили, что в аудиториях ведется видеонаблюдение, а их запись можно просмотреть до 1 марта 2021 года.

Напоминаем, что ранее Хажин рассказал о том, как будут проходить ЕГЭ-2020 в республике в период пандемии коронавируса. Также он говорил об особенностях вступительной кампании в 2020 году. Первый заместитель министра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин сообщал, что в Башкирии выпускники школ смогут подать документы для поступления в вуз дистанционно.

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