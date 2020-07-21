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В Башкирии подсчитали количество первых стобалльников по ЕГЭ

В Башкирии подсчитали количество первых стобалльников по ЕГЭ

| 21 июл 2020 | 13:12

В Башкирии стало известно, сколько учеников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. В 2020 году их количество составило 31 человек. Результаты, во время проведения пресс-конференции, огласил Айбулат Хажин, министр образования республики.



«Были сомнения, как будет проходить государственная итоговая аттестация. Справятся ли ребята. Они не могли напрямую общаться с учителями, офлайн. Но с 6 апреля мы при помощи коллег могли вести консультации по экзаменам. Их вели лучшие учителя, которые ежегодно готовят стобальников. Мы смогли достичь довольно хороших результатов. По ряду предметов мы выросли. На вчерашний день 31 стобальников. Это и география, и русский язык и другие. Кроме того, проверка работ продолжается. Мы не исключаем, что стобальников будет больше», — отметил Айбулат Хажин.

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Фото: скриншот видео

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