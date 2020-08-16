Школьники начнут писать Всероссийские проверочные работы с 14 сентября 2020 года

| 16 авг 2020 | 18:53

В начале нового учебного года российские школьники напишут Всероссийские проверочные работы. Их планируются провести уже с 14 сентября. Проверку знаний пройдут ученики пятых, шестых, седьмых и восьмых классов. У девятых классов — в режиме апробации, сговорится в сообщении Рособрнадзора.







Отмечается, что работы должны быть проведены согласно утвержденному графику на 2-4 уроках по решению школы. Также школа сама должна выбрать день в указанный период, когда проводить итоговые контрольные.

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«Проверочные работы помогут определить пробелы в знаниях школьников и скорректировать рабочие программы по учебным предметам», — объяснили в ведомстве.