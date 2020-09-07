Для школьников Башкирии разработали три вида меню

| 07 сен 2020 | 12:05

Госкомитет РБ по торговле вместе с Минобрнауки разработали три вида меню для школьного питания. В Центре гигиены и эпидемиологии была проведена экспертиза, которая подтвердила соответствие документов. Всем муниципальным районам и городским округам было предложено выбрать один из предоставленных вариантов питания. Меню разместили на официальных сайтах, где каждый родитель может с ним ознакомиться.







Согласно санитарным требованиям, у школьника, учащегося в первую смену, должен быть завтрак. У детей, которые приходят ко второй – обед. На завтрак ребенок получит закуску, горячее блюдо и напиток. Также в рационе должны быть овощи и фрукты. Обед школьника выглядит примерно также, только к первому горячему добавляется второе, состоящее из мяса птицы или рыбы. Кроме того, дети получают десерт.

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В Башкирии бесплатное одноразовое питание получают ученики 1-4 классов и другие ребята из многодетных и малообеспеченных семей. На двухразовое питание могут рассчитывать ученики с ограниченными возможностями здоровья.С начала нового учебного года многие родители остались недовольны, как детей кормят в школе. Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин во время еженедельного оперативного совещания назвал все жалобы хайпом. Радий Хабиров предложил взрослым прийти и самим попробовать еду. В минобрнауки РБ появилась «горячая линия», на которую можно позвонить и задать вопросы, касающиеся бесплатного питания: +7 (347) 292-11-52. Время работы: пн-пт: 09:00-18:00, обеденный перерыв: 13:00-14:00.