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В Башкирии школьники могут получить крупные денежные гранты за успехи в учебе

В Башкирии школьники могут получить крупные денежные гранты за успехи в учебе

| 09 сен 2020 | 20:50

До 10 октября на портале госуслуг школьники, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, могут подать заявление на получение гранта в размере 125 тысяч рублей. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Башкирии.



«Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Оформить заявку на грант может законный представитель, либо сам школьник, достигший 14 лет. Решение по выплате гранта будет принято до 1 ноября 2020 года», – пояснили в пресс-службе ведомства.

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К электронному заявлению необходимо прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях. В заявлении также следует указать реквизиты расчетного счета, открытого в российском банке.
Всего в этом году планируется предоставить гранты 850 школьникам.  Денежные вознаграждения для талантливых российских школьников выделяются в рамках реализации национального проекта «Образование», разработанного по поручению Владимира Путина.

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Источник: gorobzor.ru

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