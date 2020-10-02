В Башкирии 150 молодых учителей получат гранты в размере 690 тысяч рублей

| 02 окт 2020 | 16:12

Сегодня, 2 октября, на официальном интернет-портале правовой информации РБ вышло постановление. В документе представлены имена 150 молодых – до 35 лет – учителей, работающих в сельской местности, которые претендуют на грант. Все они получат по 690 тысяч рублей.







В список попали преподаватели из деревни Казмашево, села Шаран, Мраково, Турналы, Бураево и многие другие. Постановление подписано премьер-министром правительства Андреем Назаровым.

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Министерство образования и науки РБ объявило конкурс на присуждение грантов 30 апреля 2020 года. Стоит отметить, что именно с текущего года число получателей увеличено до 150. Кроме того, и размер самого гранта вырос с 600 до 690 тысяч рублей.