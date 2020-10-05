Радий Хабиров поздравил учителей с их профессиональным праздником
| 05 окт 2020 | 09:10
Сегодня, 5 октября, отмечается День учителя, и глава Башкирии уже опубликовал поздравление для всех педагогов.
Радий Хабиров отметил, что День учителя давно стал всенародно любимым праздником, потому что жизнь каждого человека тесно связана с образованием.
- Современный педагог должен сочетать в себе эрудицию, владение цифровыми компетенциями, терпение и искреннюю любовь к ученикам, стремление научить детей самостоятельно мыслить и постоянно работать над собой, - отметил глава региона. - Важно, чтобы дети были с ним на одной волне, учились дружить, творить, идти к новым горизонтам. В этом сочетании и есть залог успешного образования.