В Башкирии осенние школьные каникулы начнутся раньше

| 09 окт 2020 | 09:27

Школьники Башкирии уйдут на каникулы раньше - не 26 октября, как положено, а с 19 октября. Учитывая, что эта дата, определенная властями республики для роспуска детей - понедельник, башкирские ученики фактически будут свободны от занятий с 16 октября и будут отдыхать вплоть до 4 ноября.



Пока это единственная мера, которую предпринимает руководство региона, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции, активизировавшейся в последнее время.







Как стало известно из осведомленных источников, никаких других запретов, кроме наложенных режимом повышенной готовности, действующего в РБ, власти предпринимать не готовы. По словам чиновников башкирского Белого дома, введение каких-либо чрезвычайных мер, вроде карантина или длительной самоизоляции станет «катастрофой» как для региональной экономики, так и для людей, уставших от ограничений за минувшие полгода. Поэтому в республике, если число заболевших не станет запредельным, надеются обойтись уже имеющимися санкциями, такими как масочный режим и соблюдение санитарных норм в общественных местах.

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Фото: media56.ru

Кстати, именно «усталость населения от жизни в коронавирусе» подтолкнула власти провести масштабные публичные мероприятия, посвященные Дню образования республики - 11 октября. Праздничные концерты с участием звезд, планируются на двух главных площадях Уфы, а завершится день салютом.Как сообщают источники в правительстве РБ, руководство региона захотело устроить людям праздник, чтобы у них появилась возможность «чуть-чуть побыть в докоронавирусной жизни».