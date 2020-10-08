В Башкирии студентов вузов начали переводить на дистанционное обучение

Уфа | 08 окт 2020 | 20:20

В уфимские вузы начали переводить студентов на дистанционный режим обучения.







Как сообщает «РБК-Уфа», в БГМУ все студенты уже учатся в режиме онлайн. Первокурсники ушли на дистанционку с 5 октября, отметили в вузе. В остальных университетах, а именно БГПУ, БашГУ, УГНТУ и УГАТУ, планомерно переводятся группы студентов на дистанционное обучение. Известно, что это в первую очередь связано с ростом заболевших коронавирусом.

«Студенты народ молодой, они порой нарушают требования и, к сожалению, есть отдельные и немногочисленные случаи заболевания в разных вузах. В таком большом университете, как педагогический, одна группа на худграфе отправлена на карантин, потому что появился человек с симптомами коронавируса. Такие случаи есть и в других учебных заведениях высшей школы, но говорить о том, что это массовое явление, - нельзя», —заявил председатель Комитета Госсобрания РБ по образованию Раиль Асадуллин.

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Фото: ru.korupciya.com

Сообщается, что власти Башкирии будут принимать решение о переводе студентов на заочный режим обучения после 1 ноября.