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Госдума рассмотрит законопроект о снижении платы за дистанционное обучение

Госдума рассмотрит законопроект о снижении платы за дистанционное обучение

| 12 фев 2021 | 11:24

Студенты, обучающиеся в вузах на платной основе, должны получить перерасчет стоимости, если они были вынуждены перейти на дистанционный формат из-за коронавируса. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрят на заседании в весеннюю сессию.

«Учеба в дистанционном формате в ряде случаев сводится к рассылке преподавателями заданий по электронной почте и размещению информации для самостоятельного усвоения… Качество образования с дистанционными методами обучения сильно упало», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, которую приводит «Парламентская газета».

Авторы законопроекта подчеркивают, что фактическая вовлеченность студентов в процесс обучения снизилась в разы. Преподаватели «на расстоянии» не могут качественно проверить усвоение знаний обучающимися. Снижение платы, как считают парламентарии, позволит образовательным организациям более ответственно выстраивать дистанционную систему образования, а студентам получить компенсацию за качественно изменившиеся условия обучения.

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Источник: ura.news

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