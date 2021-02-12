Госдума рассмотрит законопроект о снижении платы за дистанционное обучение

| 12 фев 2021 | 11:24

Студенты, обучающиеся в вузах на платной основе, должны получить перерасчет стоимости, если они были вынуждены перейти на дистанционный формат из-за коронавируса. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрят на заседании в весеннюю сессию.







«Учеба в дистанционном формате в ряде случаев сводится к рассылке преподавателями заданий по электронной почте и размещению информации для самостоятельного усвоения… Качество образования с дистанционными методами обучения сильно упало», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, которую приводит «Парламентская газета».

Авторы законопроекта подчеркивают, что фактическая вовлеченность студентов в процесс обучения снизилась в разы. Преподаватели «на расстоянии» не могут качественно проверить усвоение знаний обучающимися. Снижение платы, как считают парламентарии, позволит образовательным организациям более ответственно выстраивать дистанционную систему образования, а студентам получить компенсацию за качественно изменившиеся условия обучения.

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Глава Минобрнауки России Валерий Фальков ранее заявил, что с каждым днем все больше университетов будет возвращаться к привычному ритму работы, его слова цитирует RT. Он подчеркнул, что к началу марта все вузы смогут перейти к очному обучению студентов.