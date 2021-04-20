Стало известно, нужно ли надевать маску на ЕГЭ

| 20 апр 2021 | 20:53

Совсем скоро в Республике Башкортостан начнется экзаменационная пора. Министр образования Айбулат Хажин в программе "Интервью" на канале БСТ сообщил, какие изменения ожидают будущих выпускников в текущем году.







Глава ведомства ответил на самый частый вопрос, который ему задают родители учеников 11 класса: необходимо ли детям надевать маску на экзамен. Учитывая то, что ребята и так очень сильно переживают, маска может стать для них отвлекающим фактором.

Айбулат Хажин, министр образования РБ рассказал, что ЕГЭ будет проводиться также, как и в прошлом году. Также он отметил, что во время проведения экзаменов необходимо соблюдать санитарный режим, проводить термометрию. Для детей масочный режим по желанию, а для организаторов наличие маски обязательно. При рассадке будет соблюдаться 1,5 метровая дистанция.

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