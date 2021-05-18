В Башкирии пересмотрят коронавирусные ограничения для родителей в детсадах и школах

18 май 2021 | 23:17

В Башкортостане для родителей школьников и дошколят могут ослабить ограничительные меры при посещении последних звонков и выпускных балов.



Об этом на своей странице в соцсетях написал Глава республики. Напомним, сейчас допуск на мероприятия разрешён при наличии антител к ковид-19 или справки о вакцинации.







Региональное отделение «Единой России» направило в республиканский оперативный штаб предложение ослабить коронавирусные ограничения на торжествах. Так, при проведении мероприятия на улице или в помещении достаточно будет соблюдать социальную дистанцию и быть в маске. А для балов в помещении, где присутствует более 50 человек, необходимо также иметь справку от терапевта и соблюдать все противоэпидемические меры. Это предложение рассмотрят в ближайшее время и обсудят с медицинским сообществом региона.



Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии гневно встретили новый указ Радия Хабирова.





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Фото: newsbash.ru