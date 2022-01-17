Глава Башкирии ввел в республике новые коронавирусные ограничения

14:33, 17 янв 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел новые коронавирусные ограничения. Об этом стало известно сегодня, 17 января, в ходе оперативного совещания в правительстве региона.







Теперь за соблюдением масочного режима и проверки QR-кодов будут следить куда строже, чем до этого, поэтому массовые мероприятия снова будут под запретом.



— Перенести на более поздний срок массовые мероприятия. Все массовые мероприятия отодвигаются вправо, до особого указания. Также запрещаются собрания трудовых коллективов более чем 30 человек, — сообщил Хабиров.



И третье — все совещания в правительстве и министерствах перейдут в дистанционный формат.

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