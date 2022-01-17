Глава Башкирии ввел в республике новые коронавирусные ограничения
14:33, 17 янв 2022
Глава Башкирии Радий Хабиров ввел новые коронавирусные ограничения. Об этом стало известно сегодня, 17 января, в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
Теперь за соблюдением масочного режима и проверки QR-кодов будут следить куда строже, чем до этого, поэтому массовые мероприятия снова будут под запретом.
— Перенести на более поздний срок массовые мероприятия. Все массовые мероприятия отодвигаются вправо, до особого указания. Также запрещаются собрания трудовых коллективов более чем 30 человек, — сообщил Хабиров.
И третье — все совещания в правительстве и министерствах перейдут в дистанционный формат.