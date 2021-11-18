В Башкирии учеников гимназии из-за отсутствия воды отправили на дистанционку
09:39, 18 ноя 2021
Уфимская гимназия № 105 отправила всех детей на дистанционное обучение из-за отсутствия воды в школе. Центрального водоснабжения в селе Федоровка нет, раньше школа пользовалась скважиной, однако из-за аномальной жары летом 2021 года это стало невозможным.
— Гимназия в селе Федоровка Калининского района пользовалась скважиной на протяжении одиннадцати лет: все параметры воды соответствовали установленным нормам, что позволяло полноценно осуществлять образовательную деятельность. В связи с аномальной жарой летом 2021 года уровень воды в скважине снизился. С 20 октября вода начала подаваться с перебоями, — уточнили в администрации Уфы.
Сейчас на территории гимназии работают специалисты и подключают школу к резервной скважине. Все 488 ученика получают знания удаленно.
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