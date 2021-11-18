В Башкирии учеников гимназии из-за отсутствия воды отправили на дистанционку

09:39, 18 ноя 2021

Уфимская гимназия № 105 отправила всех детей на дистанционное обучение из-за отсутствия воды в школе. Центрального водоснабжения в селе Федоровка нет, раньше школа пользовалась скважиной, однако из-за аномальной жары летом 2021 года это стало невозможным.







— Гимназия в селе Федоровка Калининского района пользовалась скважиной на протяжении одиннадцати лет: все параметры воды соответствовали установленным нормам, что позволяло полноценно осуществлять образовательную деятельность. В связи с аномальной жарой летом 2021 года уровень воды в скважине снизился. С 20 октября вода начала подаваться с перебоями, — уточнили в администрации Уфы.



Сейчас на территории гимназии работают специалисты и подключают школу к резервной скважине. Все 488 ученика получают знания удаленно.





— Сегодня мы учимся дистанционно. Руководство школы оперативно приняло необходимые меры в сложившейся ситуации. Нас, родителей, оповестили о том, что в нашей скважине нет воды, но сейчас проводятся все мероприятия по решению данной проблемы. У школы есть опыт дистанционного обучения, но, конечно, мы все очень хотим, чтобы дети скорее начали учиться очно, — рассказала мама одного из восьмиклассников гимназии № 105.

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