Минобразования Башкирии: невакцинированных школьников не будут отстранять от занятий
16:57, 15 янв 2022
В Министерстве образования рассказали, зачем в школах собирают разрешения родителей на вакцинацию учеников от коронавируса. Как заявила сегодня, 15 января, замглавы ведомства Альфия Галиева, мероприятие проводится по запросу ее коллег из республиканского Минздрава.
— Проводится мониторинг по количеству обучающихся, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции, но повторяем — исключительно на добровольной основе, — сообщила чиновница.
Она заверила, что непривитых детей от занятий отстранять не будут.
— Для этого нет никаких правовых оснований, — подчеркнули в министерстве.