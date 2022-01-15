Минобразования Башкирии: невакцинированных школьников не будут отстранять от занятий

16:57, 15 янв 2022

В Министерстве образования рассказали, зачем в школах собирают разрешения родителей на вакцинацию учеников от коронавируса. Как заявила сегодня, 15 января, замглавы ведомства Альфия Галиева, мероприятие проводится по запросу ее коллег из республиканского Минздрава.







— Проводится мониторинг по количеству обучающихся, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции, но повторяем — исключительно на добровольной основе, — сообщила чиновница.



Она заверила, что непривитых детей от занятий отстранять не будут.



— Для этого нет никаких правовых оснований, — подчеркнули в министерстве.



Ранее стало известно, что школы просят родителей до 17 января прислать письменное согласие на вакцинацию учеников.

Читайте также: Коронавирус в Башкирии за сутки подтвердился у 229 человек

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram