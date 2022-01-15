Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

Минобразования Башкирии: невакцинированных школьников не будут отстранять от занятий

Минобразования Башкирии: невакцинированных школьников не будут отстранять от занятий

16:57, 15 янв 2022

В Министерстве образования рассказали, зачем в школах собирают разрешения родителей на вакцинацию учеников от коронавируса. Как заявила сегодня, 15 января, замглавы ведомства Альфия Галиева, мероприятие проводится по запросу ее коллег из республиканского Минздрава.

— Проводится мониторинг по количеству обучающихся, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции, но повторяем — исключительно на добровольной основе, — сообщила чиновница.

Она заверила, что непривитых детей от занятий отстранять не будут.

— Для этого нет никаких правовых оснований, — подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что школы просят родителей до 17 января прислать письменное согласие на вакцинацию учеников.

Читайте также:

Коронавирус в Башкирии за сутки подтвердился у 229 человек
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: вакцинация образование
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: