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Коронавирус в Башкирии за сутки подтвердился у 229 человек

Коронавирус в Башкирии за сутки подтвердился у 229 человек

16:48, 15 янв 2022

В Башкирии подтвердили 125 084 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает администрация главы РБ, за последние сутки болезнь диагностировали у 229 человек.

Всего от корнавируса выздоровели 116 038 человек, из них 261 – за минувшие сутки. От COVID-19 скончались 10 пациентов, общее число умерших от болезни в республике составляет 4 565 человек.

I компонент вакцины от коронавируса в регионе получили 2 248 282 человека.

II компонентом привились 2 124 365 человек.

Ранее сообщалось о том, что родители школьников в Башкирии получают от учителей сообщения с просьбой дать письменное согласие на вакцинацию детей от коронавируса. Об этом ряд из них рассказали сегодня, 15 января.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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