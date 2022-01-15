Коронавирус в Башкирии за сутки подтвердился у 229 человек
16:48, 15 янв 2022
В Башкирии подтвердили 125 084 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает администрация главы РБ, за последние сутки болезнь диагностировали у 229 человек.
Всего от корнавируса выздоровели 116 038 человек, из них 261 – за минувшие сутки. От COVID-19 скончались 10 пациентов, общее число умерших от болезни в республике составляет 4 565 человек.
I компонент вакцины от коронавируса в регионе получили 2 248 282 человека.
II компонентом привились 2 124 365 человек.
Ранее сообщалось о том, что родители школьников в Башкирии получают от учителей сообщения с просьбой дать письменное согласие на вакцинацию детей от коронавируса. Об этом ряд из них рассказали сегодня, 15 января.
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также