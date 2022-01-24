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В Башкирии растет число заболевших COVID-19 среди школьников

В Башкирии растет число заболевших COVID-19 среди школьников

12:41, 24 янв 2022

Среди учащихся школ республики зафиксировали прирост заболеваемости коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал первый заместитель министра образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин.



«Первую неделю мы отучились. Видим, что есть незначительный прирост заболеваний ковидом по обучающимся. В 24 школах 36 классов перевели на дистанционное обучение. По количеству обучающихся это составляет где-то 0,07% заболеваний. Количество небольшое, мы видим по муниципалитетам, где есть небольшой рост – это Уфа», – доложил чиновник.

Каждый случай заболевания школьника отрабатывается совместно с Роспотребнадзором. Ведомство выписывает постановление, и детей оперативно переводят на дистанционное обучение.
В садиках роста заболеваемости коронавирусом не наблюдается.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение
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