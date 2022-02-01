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Жители потребовали от Главы Башкирии ввести удаленку в школах

Жители потребовали от Главы Башкирии ввести удаленку в школах

21:52, 01 фев 2022

Жители Башкирии обратились к Радию Хабирову с просьбой ввести дистанционное обучение в школах республики. Они жалуются на большое число заболевших и и продолжающийся рост.

«Можно прояснить ситуацию, почему не закрывают школы и сады на дистанционку? Вы видели эти очереди в больнице? В детской не продохнуть, во взрослой по 6 часов в очереди люди сидят. Вы думаете врачи у нас роботы что ли? Или у них нет семьи?

Почему они должны работать на износ и до 10 вечера? Вы статистику больных поднимаете? Или живете в отдельном государстве, где не видите, что происходит в Башкирии? Прошу Вас закрыть все школы и сады, и не издеваться над врачами!», — пожаловалась Елена Гурина.

«Когда детей на дистанционку переведёте? Столько заболевших. Сколько можно тянуть?», — написала Маша Мохова.

«Сын учится в 4 классе в школе №131. В классе есть ребёнок с положительным пцр. Почему детей не переводят на дистанционное обучение, хотя бы на неделю? Многие болеют, не у всех показывает положительный тест. Мы так вообще учиться не сможем, по кругу ходим: школа, поликлиника, дом», — возмутилась ситуацией Юлия Артемьева.

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Источник: news102.ru
Теги: дистанционка Хабиров Радий Фаритович
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