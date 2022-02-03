В Баймакском районе Башкирии школы перешли на дистанционное обучение

12:48, 03 фев 2022

Это связано с ростом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ.



В Баймаке школы переходят на дистанционное обучение. Такое решение принял районный штаб по борьбе с распространением COVID-19.







— С 4 февраля за виртуальные парты сядут все школы города Баймака и три школы Баймакского района из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ, — сообщил в соцсетях глава района Фанис Аминев.



Предварительно дистанционка вводится на неделю. Если рост заболеваемости инфекциями сохранится, то онлайн-обучение продлится еще на семь дней.

По словам Фаниса Аминева, на сегодняшний день коронавирус выявили у 42 школьников, еще 1 385 болеют обычными ОРВИ.



Напомним, Радий Хабиров попросил предприятия перевести на удаленный формат работы как можно большее количество сотрудников.





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