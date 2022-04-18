Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

В России группы продлённого дня станут частью образовательного процесса

В России группы продлённого дня станут частью образовательного процесса

14:02, 18 апр 2022

Государственная Дума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы «продлёнки», сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Сегодня группы продлённого дня есть только в трети школ, отметил Володин. При этом решение об их открытии и порядке организации по-прежнему остаётся в ведении образовательных учреждений.

«Важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание групп продлённого дня в школах. Необходимо обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом», — добавил спикер.


Согласно новому законопроекту, решение об открытии групп продленного дня будет приниматься образовательной организацией с учетом мнения родителей. Кроме того, наряду с присмотром и уходом за детьми, в таких группах должны вестись подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия и другое.

«В случае принятия закона группы продлённого дня станут частью образовательного процесса. Для снижения родительской платы устанавливается право регионов на дополнительное финансирование групп продлённого дня. По этому вопросу ещё есть над чем работать», — признал Вячеслав Володин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Читайте также

Учителей освободят от кипы отчетов
Образование в Башкирии
Учителей освободят от кипы отчетов
Жителей России ждет ряд изменений с 1 февраля 2022 года
Происшествия в Башкирии
Жителей России ждет ряд изменений с 1 февраля 2022 года
В России из-за коронавируса школы будут работать в новом режиме
Образование в Башкирии
В России из-за коронавируса школы будут работать в новом режиме
Законопроект: призывники будут обязаны самостоятельно являться в военкомат за повестками
Общество в Башкирии
Законопроект: призывники будут обязаны самостоятельно являться в военкомат за повестками


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: