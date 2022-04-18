В России группы продлённого дня станут частью образовательного процесса

14:02, 18 апр 2022

Государственная Дума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы «продлёнки», сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.







Сегодня группы продлённого дня есть только в трети школ, отметил Володин. При этом решение об их открытии и порядке организации по-прежнему остаётся в ведении образовательных учреждений.



«Важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание групп продлённого дня в школах. Необходимо обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом», — добавил спикер.





Согласно новому законопроекту, решение об открытии групп продленного дня будет приниматься образовательной организацией с учетом мнения родителей. Кроме того, наряду с присмотром и уходом за детьми, в таких группах должны вестись подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия и другое.



«В случае принятия закона группы продлённого дня станут частью образовательного процесса. Для снижения родительской платы устанавливается право регионов на дополнительное финансирование групп продлённого дня. По этому вопросу ещё есть над чем работать», — признал Вячеслав Володин.





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