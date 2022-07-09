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В Башкирии появился новый вуз

В Башкирии появился новый вуз

17:18, 09 июл 2022

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал постановление о создании нового вуза - Уфимского университета науки и технологии



Информацию о подписании документа озвучил заместитель Фалькова Дмитрий Афанасьев на научной конференции в Бурзянском районе Башкирии в рамках открытия музея «Шульган-Таш».

«Мы уверены, что Башкортостан станет одним из образовательных центров России», – отметил он.

Напомним, новый вуз создан на базе БашГУ и УГАТУ в рамках проекта Научного образовательного центра в Уфе. Как поясняли власти, это необходимо для привлечения дополнительного финансирования из федеральной казны.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: образование Уфа
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