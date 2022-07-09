В Башкирии появился новый вуз

17:18, 09 июл 2022

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал постановление о создании нового вуза - Уфимского университета науки и технологии







Информацию о подписании документа озвучил заместитель Фалькова Дмитрий Афанасьев на научной конференции в Бурзянском районе Башкирии в рамках открытия музея «Шульган-Таш».



«Мы уверены, что Башкортостан станет одним из образовательных центров России», – отметил он.



Напомним, новый вуз создан на базе БашГУ и УГАТУ в рамках проекта Научного образовательного центра в Уфе. Как поясняли власти, это необходимо для привлечения дополнительного финансирования из федеральной казны.

Читайте также: В России школьникам предоставят субсидии на обучение

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram