В Башкирии будет создан Евразийский научно-образовательный центр

| 30 июн 2020 | 22:46

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поддержал идею создания в Башкирии Евразийского научно-образовательного центра.







— Мы со своей стороны поддерживаем идею создания в республике Евразийского научно-образовательного центра. Считаем, что этот проект очень зрелый и проработанный. Будем вместе двигаться в этом направлении, — слова одобрения проекта высказал Валерий Фальков и поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова за внимание к высшей школе и науке. — Видно, что вы лично в этом заинтересованы. У вас действительно очень мощный научно-образовательный комплекс и потенциал.

— Мы тесно увязываем развитие науки, высшего образования с преображением наших городов. Республика сейчас очень динамично развивается. Мы один из опорных регионов России. У нас неплохие показатели по экономике, мы сильно продвинулись по вопросу привлечения инвестиций, — отметил Радий Хабиров и сказал, что в республике хотят, чтобы такими же темпами, динамично, развивалась наука и высшая школа. — Очень рассчитываем на Вашу поддержку и доброе взаимодействие с министерством.

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Фото: glavarb.ru

Ключевым вопросом рабочей встречи министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и главы Башкирии Радия Хабирова было обсуждение перспектив развития Евразийского научно-образовательного центра. Помимо этого, они обменялись мнениями по поводу развития в республике ведущих вузов и научных учреждений.