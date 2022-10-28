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Глава Башкирии сообщил, будут ли усиливать безопасность школ в республике

Глава Башкирии сообщил, будут ли усиливать безопасность школ в республике

09:23, 28 окт 2022

Радий Хабиров сообщил, усилят ли безопасность школ в Башкирии после трагедии в Перми. Он отметил, что в подавляющем большинстве учебных заведений системы оповещения и охраны наладили, однако с этим злом общество никогда не справится, если не будет более бдительным.



— Зачастую бывает, что человек психически неуравновешенный, приверженец какой-то страшной идеологии. Это уже был повод задуматься и быть чуть внимательнее. Тут нужна координация и общества, и правоохранительных органов. Только когда мы все вместе будем это понимать и немножко опасаться, можно будет предотвратить нападения. Даже если школу обнесешь трехметровым забором и по пулемету поставишь на вышке, жизнь показывает, что это не так все работает и потом могут возникнуть ужасные последствия. Поэтому здесь нужна общая бдительность, общая координация усилий, внимание друг к другу, — сказал глава республики.


Он отметил, что когда происходят трагедии в школах, безопасность учреждений усиливается. Постоянно проводятся проверки и учения. Однако какого-то рецепта, который позволит решить проблему, по словам Радия Хабирова, нет.

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Источник: proural.info
Теги: Хабиров Радий Фаритович безопасность школы
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