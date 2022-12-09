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В Башкирии на карантин закрыли 60 школьных классов

В Башкирии на карантин закрыли 60 школьных классов

16:52, 09 дек 2022

В Башкирии на карантин закрыли 60 школьных классов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

К таким мерам пришлось прибегнуть из-за возросшей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Тем не менее, ни одна школа в Башкирии на карантин пока что не закрыта.

Хажин пояснил, что согласно законодательству, классы закрывают на карантин в случае, если в нем заболело 20% и более детей. То есть, если в классе обучается 20 школьников и из них заболели четверо, то принимается решение о приостановке учебного процесса и вводе ограничений.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: карантин
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