В одной из школ Башкирии открыли Парту Героя

13:57, 06 мар 2023

В школе населенного пункта Шарипово в Салаватском районе была открыта Парта Героя, в честь погибшего во время спецоперации на Украине Руслана Исанбаева.







Военнослужащий обучался в данном учебном заведении до 5 класса. Его классная руководительница Алиса Шарифуллина охарактеризовала его как прилежного ученика и хорошего одноклассника, сообщили журналисты местной газеты "На земле Салавата".



Руслан Исанбаев погиб 12 июня 2022 года. Во время открытия Парты Героя присутствовали глава сельской администрации Ильнар Сафин и депутат райсовета Ралиф Хуснутдинов. Честь сесть за парту была предоставлена двум отличницам 3 класса Альбине Хамидуллиной и Ильнаре Галиаскаровой.

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Фото: На земле Салавата