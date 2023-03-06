В одной из школ Башкирии открыли Парту Героя

Военнослужащий обучался в данном учебном заведении до 5 класса. Его классная руководительница Алиса Шарифуллина охарактеризовала его как прилежного ученика и хорошего одноклассника, сообщили журналисты местной газеты "На земле Салавата".
Руслан Исанбаев погиб 12 июня 2022 года. Во время открытия Парты Героя присутствовали глава сельской администрации Ильнар Сафин и депутат райсовета Ралиф Хуснутдинов. Честь сесть за парту была предоставлена двум отличницам 3 класса Альбине Хамидуллиной и Ильнаре Галиаскаровой.