В Минобразования Башкирии назвали даты проведения выпускных и последних звонков

11:48, 03 май 2023

Министерство образования и науки Башкортостана объявило о датах проведения школьных последних звонков и выпускных. Ведомство учло рекомендации министра просвещения России С. Кравцова.







Итак, последние звонки прозвенят в понедельник 22 или во вторник 23 мая. Даты проведения выпускных запланированы на 23 или 24 мая. Таким образом, школьные торжества будут проходить в будние дни.



В Министерстве образования и науки Башкирии подчеркнули, что школьные праздники будут проходить в очной форме и без ограничений из-за ситуации с ковидом. В текущем году в республике 15 тысяч детей примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных выпускным и последним звонкам.

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Автор: Семен Подгорный