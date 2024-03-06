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Учителя – в очередь! Минпросвещения готовит сенсационную программу

Учителя – в очередь! Минпросвещения готовит сенсационную программу

12:02, 06 мар 2024

В век доступных технологий и комфортной жизни вопрос о собственном жилье остается острым для многих россиян, особенно для тех, чья профессия не предполагает баснословных гонораров. Педагоги – те, кто ежедневно вкладывает душу в будущее страны, нередко сами вынуждены ютиться в съемных квартирах или делить жилплощадь с родственниками.

В Министерстве просвещения РФ зародилась инициатива, способная изменить ситуацию к лучшему. Рабочая группа, созданная в ведомстве, изучает возможность предоставления учителям льготной ипотеки.

К 1 ноября 2024 года эксперты должны представить правительству подробный анализ этой меры, взвесив все плюсы и минусы. В состав группы вошли представители Минфина, Минстроя и Минэкономразвития, что говорит о серьезности намерений.

Пока льготная ипотека для учителей доступна лишь в некоторых регионах. Но депутаты Госдумы предлагают пойти дальше – субсидировать педагогам кредиты на жилье под 2% годовых на длительный срок.

Профессиональное сообщество одобрило эту идею, но некоторые эксперты полагают, что более эффективным решением станет развитие системы социального жилья. Это позволит учителям сохранить мобильность, не будучи привязанными к одному месту из-за ипотечной кабалы.

Стоит отметить, что вопрос льготной ипотеки – тема многогранная. Недавно Минфин озвучил цифру в 260 млрд рублей – дополнительные расходы бюджета на продление семейной ипотеки в 2024 году.

В то же время, 4 марта министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости сократить долю льготной ипотеки на первичном рынке жилья с 90% до 20-25%.

И здесь возникает еще один аспект: планируемый ЦБ ипотечный стандарт, призванный оградить россиян от рискованных кредитов, может привести к росту цен на недвижимость.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ипотека
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