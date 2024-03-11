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В Башкирии школьников не планируют переводить на удаленку во время выборов президента РФ

В Башкирии школьников не планируют переводить на удаленку во время выборов президента РФ

19:49, 11 мар 2024

В преддверии выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта, Башкирия приняла решение не переводить школьников на дистанционное обучение. Этот ход отличается от подхода многих других регионов страны, выбравших онлайн-формат для учеников тех школ, где размещаются избирательные участки.

Глава Министерства образования республики Ильдар Мавлетбердин разъяснил, что в дни голосования образовательный процесс будет организован по особому графику для каждого класса и параллели. Ученики временно сменят привычную школьную обстановку на площадки учреждений культуры, спортивных объектов, центров дополнительного образования и профориентационных площадок.
«При благоприятных погодных условиях не исключены Дни спорта, Дни здоровья, экскурсии и другие активности на свежем воздухе для школьников», - добавили в министерстве, подчеркнув стремление разнообразить учебную деятельность в эти особые дни.

Вариант с дистанционным обучением 15 марта рассматривается лишь как крайняя мера на случай, если организовать полноценный образовательный процесс очно за пределами школ не представится возможным.

Автор: Семен Подгорный
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