В связи с событиями в Подмосковье, занятия в вузах Башкирии перевели в дистанционный формат

14:26, 23 мар 2024

В ответ на трагические события в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», омрачившие 23 марта 2024 года, университеты Башкирии временно переходят на дистанционный формат обучения. Эта мера, коснувшаяся как субботних занятий, так и запланированных на 23-е число мероприятий, призвана обезопасить студентов и выразить соболезнование пострадавшим.

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) отменил все массовые события на выходных, а субботний учебный день перенес в онлайн-среду. Ректор УУНиТ Вадим Захаров подчеркнул, что данная мера продиктована стремлением к безопасности и выражением сопереживания жертвам теракта.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) также отменили очные занятия в субботу, 23 марта. «День открытых дверей», запланированный на этот день для школьников-победителей олимпиад, был перенесен на новую, пока не определенную дату. Университет готов провести индивидуальные консультации для тех, кто уже прибыл в Уфу из других городов.

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы (БГПУ) продлил дистанционный формат обучения на два дня, 23 и 25 марта. В пресс-службе вуза пояснили, что эта мера является частью общероссийской акции солидарности с жертвами трагедии в Красногорске.

Автор: Вадим Рудаков